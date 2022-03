Joao Ortiz fue uno de los fichajes más llamativos del último mercado de pases. El volante, de 25 años, llegó a Liga de Quito con un contrato de cinco años y con cifras cercanas a los 700 mil dólares.

Él destacó en Delfín la temporada anterior, inclusive fue convocado por el argentino Gustavo Alfaro a la selección nacional para encuentros amistosos y también fue buscado por Barcelona.

Por ello, cuando fue anunciado por los albos se lo consideró como uno de los grandes movimientos previos a la temporada 2022.

Aunque su inicio con el representativo de la Universidad Central está lejos de lo esperado. Solo ha jugado cinco minutos en las dos primeras fechas de LigaPro y el entrenador Pablo Marini dio su explicación: “le falta sintonizar más con mi idea de juego”.

El estratega lo aclaró. Dijo que está en un proceso de adaptación y que se trata de un jugador importante. Sin embargo, dejó en el aire la necesidad de Ortiz por cambiar su estilo para estar en esa sintonía que busca.

Para el director técnico Polo Carrera, lo primero sería saber a qué juega Marini.

El entrenador trajo a los jugadores pensando en su idea de juego, ahora resulta que no le está dando resultado, pero él es el directo responsable de hacer caminar al equipo. No creo que hayan contratado sin su aprobación, tampoco creo que haya pedido jugadores que sentía que no le iban a ayudar.

Polo Carrera