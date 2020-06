De Jesús, entre la salsa y los goles

Brayan De Jesús es el protagonista de su tema que se titula: 'No digas nada' y que está colgado en Youtube.

No solo jugar al fútbol y hacer goles son las cualidades que tiene el delantero Brayan de Jesús. La música y el canto son otros de los talentos natos del ariete ecuatoriano.

Cuando no se encuentra en alguna cancha, De Jesús afirma que aprovecha ese espacio para ir a un estudio de grabación, donde compone y canta.

Y aprovechando que en estos tres meses no hubo fútbol, por la pandemia de COVID-19, el artillero de la Universidad Católica, además de los entrenamientos virtuales, se dio tiempo para grabar y lanzar su nuevo videoclip en YouTube.

“Me siento contento, porque hace una semana subí mi nuevo tema, con su respectivo video, y muchas personas me han escrito a decirme que está chévere. Eso me motiva a seguir componiendo y cantando”, afirmó De Jesús.

Su último hit musical se titula ‘No digas nada’. Este tema lo compuso con la ayuda de un amigo, que es productor musical. Además en dicho video, que tiene más de dos mil reproducciones, De Jesús aparece como el protagonista.

“Ese video lo grabé hace unas cuantas semanas. Lo hicimos en una carretera de Ibarra. Como no hay muchos vehículos circulando, lo pudimos grabar tranquilos”.

Pero esta no es la única canción que tiene Brayan. En YouTube es posible encontrar otros temas, como ‘A mí me gusta’, ‘Mi Lucero’, ‘Nos enamoramos’, ‘Dime que amas como yo’, entre otros. Esta última canción, en la plataforma digital, tiene más de 30 mil reproducciones.

En 2018 Brayan Angulo (c) militó en el Necaxa de México. Archivo

“‘No digas nada’ es del género de salsa urbana, pero romántica. A la gente le ha gustado mucho. De ahí tengo otras que son más pegajosas, como para bailarlas en una fiesta (risas)”.

Hace tres años incursionó en el canto

Brayan de Jesús recuerda que en el campo musical se abrió espacio desde 2017, “por pura casualidad”.

“Siempre me ha gustado escuchar música, cantar, pero nunca lo había hecho de forma profesional. Una vez un amigo, Alex Wayne (cantante urbano), me invitó a que lo ayude en una grabación, en 2017, y desde ahí me di cuenta de que el canto era un talento que tenía escondido”.

De Jesús aprovechó la cuarentena, para grabar su nueva producción musical Cortesía

Sostiene que por ahora el canto lo hace solo como un pasatiempo y que aún no se anima a dar un concierto con cientos de espectadores. “La verdad, me da un poco de temor presentarme ante más gente. Espero en algún momento perder esa vergüenza y poder cantar en una tarima. Pero hasta eso, solo canto en alguna reunión familiar o de amigos”.

Subió unas libritas

El goleador revela que debido a la falta de fútbol ha regresado a los entrenamientos “un poco subido de peso”.

“Ha sido complicado estar mucho tiempo sin jugar... Ahora que me he vuelto a pesar he llegado con tres libras de más, pero eso lo bajo rápido”, comentó entre risas.

Por ahora, Brayan no piensa en la música como algo comercial, ya que el fútbol es su principal motivación y sustento en su hogar, aunque no descarta en un futuro dedicarse de lleno al canto.