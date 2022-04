Son los dos deportistas con resultados más destacados de los 149 representantes que acudirán por Ecuador. Con 16 años, la pesista Jéssica Palacios y el patinador azuayo Nicolás García serán los responsables de llevar la bandera nacional durante la inauguración de los III Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario, Argentina.

Cuando faltan 8 días para el inicio del evento multideportivo que reunirá a jóvenes de 15 países, de entre 14 y 18 años de edad, el Comité Olímpico Ecuatoriano tenía previsto este 19 de abril realizar el abanderamiento oficial y despedida del Team tricolor.

Palacios, triple campeona panamericana sub-15 y medalla de plata y bronce en la división sub-17 del torneo continental juvenil que se disputó en agosto del 2021 en México, es de las mujeres una de las cartas fuertes del país para el podio; mientras que García, en varones, llega al evento con el título de campeón junior en los 10.000 m eliminación del Mundial de Patinaje de Velocidad desarrollado en noviembre de 2021 en Ibagué, Colombia. Eso sin contar que también se colgó medalla de plata en los 10.000 m puntos-eliminación y bronce en la prueba de ruta 10 km por puntos en el mismo certamen.

“La designación de abanderada me llena de orgullo y me comprometen a dar mucho más por el país. No los defraudaré”, precisó a medios de Pichincha, de donde es federada Palacios, quien es hermana de la campeona olímpica Neisi Dajomes y de la también destacada Anggie Palacios.

Nicolás García, 16 años, patinador. Fue campeón junior en los 10.000 m del Mundial de Velocidad. Cortesía

El COE recalcó la relevancia del torneo internacional, pues es la iniciación de los jóvenes deportistas en eventos de este tipo.

“Más allá de la victoria, el objetivo de los Juegos juveniles es que los atletas conozcan del Olimpismo y disfruten la multiculturalidad que brinda el deporte, compartiendo con las delegaciones de otros países”, precisó en un comunicado el organismo.

Los 149 deportistas ecuatorianos en Rosario tendrán acción en 21 de las 26 disciplinas deportivas que tendrá el torneo que aglutinará a cerca de 2.500 deportistas.

La delegación más numerosa del Team Ecuador será la de atletismo con 25 deportistas. Le seguirá levantamiento de pesas y lucha con 11, natación con 10, judo, balonmano y baloncesto 3x3 con 8 cada uno. La Tri también tendrá presencia en bádminton, boxeo, ciclismo, escalada deportiva, esgrima, gimnasia, karate, patinaje de carreras, artístico y skateboarding, taekwondo, tenis de mesa y de campo, tiro con arco, triatlón y voleibol playa.