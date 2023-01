El Influencer argentino, Jero Freixas, se mostró emocionado por su participación en la Noche Amarilla, que se celebrará el sábado 28 de enero de 2023, y aseguró que dará un espectáculo qué hará disfrutar al hincha de Barcelona.

¿Quién es Jero Freixas? Otro invitado de honor a la Noche Amarilla Leer más

“Muchos de mis seguidores me han preguntado por la Noche Amarilla. El objetivo es mostrar esta fiesta al mundo, quiero mostrarlos de la mejor manera”, aseguró en rueda de prensa.

Freixas es uno de los artistas invitado para la fiesta del Ídolo del Astillero, a la cual también asistirá su compatriota, el exjugador Sergio Agüero.

“Sentí alegría cuando me invitaron a la Noche Amarilla. Yo no dudé en decir que sí cuando me invitaron, es un evento que ya lo conocía”, reveló el argentino.

También aseguró que aprovechará al Kun Agüero para conocer a Lionel Messi, su ídolo. “Le voy a quemar la cabeza al Kun. La estrategia es esa, tratar de conocer a Messi también. Ya veré si le robo el celular al Kun y le escribo a Lió”, manifestó entre risas.