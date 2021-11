Jeremy Sarmiento se ha adaptado bien a la selección nacional. El jugador, de 19 años, cumple con su segunda convocatoria y sus destrezas con el inglés y portugués lo convierten en la atracción del grupo.

El volante del Brighton de Inglaterra confesó que sus demás compañeros, en forma de broma, le piden que hable en los dos idiomas que maneja a la perfección.

“Algunos me piden que les enseñe a saludar en inglés y portugués. Por ahí les he dado algunas clases (risas) y ahora cuando me ven me saludan en cualquiera de los dos idiomas”, manifestó el atacante nacional.

BAILE JEREMY BAILE🎶



El buen ambiente de la selección y el bautizo de Jeremy Sarmiento con una 'buen' paso de baile😂 pic.twitter.com/pVa17Z7qJb — TERADEPORTES (@Teradeportes) November 15, 2021

Sarmiento acotó que con quienes más ha hecho amistad ha sido con Piero Hincapié, Gonzalo Plata, Moisés Caicedo y Djorkaeff Reasco.

“A Piero lo conozco integré la selección sub-15. A los otros acá los he conocido, y el resto del grupo me ha recibido muy bien, la verdad que me siento muy cómodo”.

Por otro lado, a Sarmiento le hicieron el respectivo bautizo. En una transmisión en vivo de varios jugadores de la Tri, se pudo observar que al volante lo obligaron a bailar salsa choke.

En el video se vio a Jeremy cumplir con el pedido, mientras sus compañeros se reían.