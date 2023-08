Jenni Hermoso, futbolista campeona del mundo con la selección española, desmintió la versión ofrecida por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en la Asamblea Extraordinaria, afirmó en un comunicado que "en ningún momento" consintió el beso que recibió en la boca y, junto al resto de jugadoras internacionales, pidió "cambios reales, tanto deportivos como estructurales".

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", asegura Jenni Hermoso en un comunicado.

Como en su primer comunicado tras lo ocurrido en el acto de celebración del Mundial femenino, Jenni Hermoso se pronunció a través del sindicato FutPro. El escrito lo firman 56 jugadoras, entre ellas las 23 que se proclamaron campeonas del mundo en Sídney.

"A raíz de los acontecimientos sucedidos en la mañana de hoy y ante la perplejidad del discurso que ha pronunciado el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Luis Manuel Rubiales Béjar, las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres", señala.

"Desde nuestro sindicato queremos remarcar que ninguna mujer debería verse en la necesidad de contestar ante las contundentes imágenes que todo el mundo ha visto y, por supuesto, no se deberían ver involucradas en actitudes no consentidas", añadió.

Las futbolistas cierran el comunicado solicitando cambios en la RFEF y mostrando el sentimiento que tienen tras ver como la conquista histórica del Mundial, ha quedado a un lado tras la polémica desatada por la celebración de Luis Rubiales.

"Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la Selección Absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores. Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español".

