Jefferson Montero no se guardó nada. El actual jugador de 9 de Octubre reveló que le molestó haber visto a Damián Díaz vestido con la camiseta de la Tri.

LigaPro: Jefferson Montero impulsa a 9 de Octubre Leer más

En una entrevista con DirecTV Ecuador, Montero sostuvo que no le parece que el Kitu sea un mal jugador, pero consideró que no se lo tuvo que haber llevado a la Copa América de Brasil 2021.

"A mí sí me molesta, soy sincero; porque Damián Díaz tiene 35 años, Antonio Valencia estaba en Querétaro y estaba para cumplir su partido cien y no se lo dieron, se lo merecía", sostuvo Montero.

La Turbina acotó que en su momento los hinchas se molestaron por pensar que el Kitu no tuvo que haber ido a la selección, pero consideró que al combinado nacional tienen que ir los mejores.

"Yo no estoy diciendo que el Kitu no sea un gran jugador. Respeto para él, aunque no lo he tratado. Pero mira las palabras que dijo (Gustavo) Alfaro, tienes que ser bueno dentro y fuera del campo. Yo también peleo por eso, porque también soy ecuatoriano. Yo no estuve de acuerdo. Es mi criterio. Me dieron palo por eso, pero es mi criterio".