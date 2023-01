Javier Mascherano pone en duda su continuidad en la sub-20

Javier Mascherano puso en duda su continuidad como director técnico de la sub-20 de Argentina luego de que sus dirigidos perdieran 1-0, el viernes 27 de enero, ante el anfitrión Colombia, y quedaran eliminados del Campeonato Sudamericano.

Tras esta derrota, que además los deja fuera de la pelea por ir al Mundial sub-20 de Indonesia (se jugará entre mayo y junio próximo), el Jefecito reveló que ve complicado que se mantenga al frente de este combinado.

“No creo que siga, no hay demasiado que pensar. Lo mejor es volver a la Argentina y estar tranquilo. Estoy muy agradecido por la oportunidad”, dijo con pesar el exjugador argentino.

Mascherano, además, asumió toda la culpa, por la eliminación de Argentina en la fase de grupos del Sudamericano sub-20, algo que no se daba desde 2013. “Lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos. Es una generación de futbolistas increíble, pero no hay excusas. Acá el que fallé fui yo y me tengo que hacer cargo”.

El combinado albiceleste se despidió de este torneo con tres derrotas y apenas un triunfo ante Perú, también eliminado.