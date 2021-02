Javier Burrai: "Perdí a mi viejo y los hinchas a sus familiares, era alegría y nostalgia al momento del título”

Lo que vive Javier Burrai en Barcelona es una locura; no es un sueño, es algo real que nunca imaginó que sería así. El golero del campeón es de perfil bajo, dice que lo suyo es hablar con los guantes puestos. Las entrevistas lo ponen algo nervioso, pero eso no es un impedimento para que converse con EXPRESO acerca de todo lo que le ha tocado vivir antes y después de ser campeón.

Calendario LigaPro: El primer Clásico del Astillero será en la fecha 11 Leer más

Confiesa para quien van dedicados los premios, medalla, buzo y guantes que estaban predestinados para su padre: se los dará a su mamá, cuando en las próximas horas llegue a Guayaquil.

- ¿Qué ha cambiado del Burrai del 2019 al Burrai campeón de LigaPro y mejor jugador de la final?

- Nada, sinceramente, en lo que soy y en lo cotidiano. Claro que me afectó lo de mi padre Óscar, que ha sido lo más duro que me ha tocado vivir, pero uno aprende de los golpes. Ahora asimilo todo lo que pasa. A nivel personal, un logro deportivo no cambia mi forma de ser, pero sí me dan más ganas de seguir haciendo las cosas bien y disfrutando esta profesión, pero sobre todo de seguir siendo buena persona.

- Ha pasado un mes. ¿Está consciente de la locura que provocó al ser campeón?

- Soy un agradecido de las muestras de cariño de la gente y de mis compañeros. Pero la dimensión de lo que conseguimos no la imaginé. Luego de la final fui donde la familia, quería estar con ellos después de los días difíciles que nos tocó vivir. Barcelona es un club grande y estamos trabajando para buscar más cosas que la hinchada demanda. Ahora estoy con la cabeza en el 2021 y concentrado, que es lo más importante.

El arquero de Barcelona con el galardón tras ser elegido Mejor Jugador de la final 2020. PERIODISTA : JUAN SANTIAGO FECHA : O2/02/2021 Agencia (ag-extra) Freddy Rodriguez

- El 29 de diciembre en el estadio Rodrigo Paz, no solo que lloró Burrai, sino que miles de personas también lo hicieron.

- Muchos se sintieron identificados conmigo, porque fue un año difícil para tanta gente que también perdió a sus seres queridos. Yo perdí a mi viejo (papá). Y los hinchas, a sus familiares. Eran sentimientos encontrados, entre alegría y nostalgia, al no tener a esa persona de manera presencial. El triunfo se lo dediqué a mi viejo.

Los premios coperos, una bálsamo para los equipos ecuatorianos Leer más

- Su papá, don Óscar, tuvo la camiseta de Macará, ¿pero pudo ponerse la de Barcelona?

- Mirá, gracias a Dios se la pude dar. Viaje 12 días antes de que falleciera. Estaba consciente y agarró la camiseta. Por lo menos le pude dar ese detalle amarillo. Pero habría sido lindo darle la medalla, los guantes y algo más, pero así lo quiso Dios.

- ¿Hay varias fotos de su papá de arquero y usted como ‘mascota’?

- Era futbolero mi viejo, pero le gustaba mucho el tenis. Tengo las imágenes de cuando también se dedicaba al arco como aficionado.

- Se llevó el premio al mejor jugador de la final, está nominado al mejor del 2020 y también al golero del año. ¿Se imaginó todo esto?

- Te confieso algo: nunca imaginé lo de los premios y lo más significativo: el cariño de la gente. Había soñado jugar con una camiseta que tenga la cara de mi viejo y luego alzar la copa. Se ha dado todo como lo anhelé, hasta esa final con los penales. Ahora el reconocimiento de LigaPro es lindo, pero el premio más importante ya se lo dimos a la hinchada el 29 de diciembre del 2020.

- ¿Qué dice de todo esto su mamá?

- Para ella y para la familia ha sido un mimo, un regalo por todo lo que nos había pasado por lo de mi viejo. Fue emocionante lo que sucedió, porque me di cuenta de que él estaba acompañándome en todo momento. Para la tribu (así le dice a la familia) fue algo maravilloso. Ahora mi mamá viene para Guayaquil a hacernos compañía y voy a disfrutarla al máximo.

- A disfrutar de Guayaquil.

- Vamos a mostrarle lo lindo que es Guayaquil, las playas... la vamos a mimar mucho. Ella estuvo en Ambato. Lo importante es que estaremos en familia, eso es lo vital, así como cuando vivíamos en una casa chica en mi pueblo en San Nicolás. Lo principal es estar juntos.

Barcelona: Los apodos que le gustan a Gonzalo Mastriani Leer más

- A veces de pequeño uno sueña con comprarse algo. Ahora de grande y siendo campeón, ¿se compró algo?

- Nada de nada. Después del golpe de mi padre, valoro las cosas de otra forma. Lo material pasa a segundo plano. Después de dar la vuelta en Quito, lo único que quería era llegar a Guayaquil, tomar las maletas para irme a Argentina con mi novia el 30 de diciembre, llegar rápido a mi pueblo para abrazar a mi madre, hermanas y sobrinos.

- Usted es perfil bajo, pero en Barcelona no se puede ser así.

- Me cuesta eso, porque no me siento cómodo con la exposición pública, aunque no reniego de eso y trato de acostumbrarme. Soy de pocas entrevistas. Las cámaras y la exposición no son mi fuerte.

- ¿Qué es lo que más le cuesta de las entrevistas y las premiaciones?

- Todo. Por ejemplo, para ir a la premiación de LigaPro no tenía traje de gala. Eso del terno me cuesta mucho. Tocó ir a buscar uno, desde los zapatos. Lo mío es lo deportivo y siempre ha sido así. Soy de un pueblo pequeño donde vestimos con sencillez. Tampoco digo que está mal usarlo.

- ¿Y los recuerdos de la final para quién van?

- Serán para mi madre, los tengo en Guayaquil. Le daré la medalla, el buzo y los guantes que tienen los nombres de mi viejo. Son para ella. En mi pueblo tengo una colección de buzos y recuerdos.

- ¿Tiene sueños en el 2021?

- Vos sabés cómo la vengo peleando en equipos chicos, y en el primer año que llego a un grande tuve la dicha de salir campeón, eso me alimenta a seguir soñando. Se ha armado un gran plantel con chicos que tienen hambre de triunfos. Ahora solo hay que trabajar como siempre, con perfil bajo. Ojo: fuimos muy criticados, pero terminamos dando la vuelta. Sabemos que aunque nos den palo, hay que seguir metiéndole con ganas a lo que nos gusta hacer. No es cómo se empieza el torneo, ni cómo se desarrolla; solo sirve cómo se termina y ponerle fe.