Jamie Collins, miembro de la generación dorada de los Patriots, se retira de la NFL

Jamie Collins, miembro de la generación dorada de los New England Patriots de la década pasada, anunció su retirada de la National Football League (NFL) luego de 10 años de carrera.

“Aún no me había dado cuenta, pero la verdad es que estoy oficialmente retirado. Fue maravilloso y algo de lo que nunca pensé que sería parte. Hice muchas relaciones excelentes. Me divertí muchísimo fue un sueño y estaré nostálgico. Ahora es el momento de relajarme y estar con mi familia”, afirmó el apoyador.

Eliminatorias 2026: ¿Cuál será la estrategia de Sánchez para esta doble fecha? Leer más

Collins fue parte de la defensiva que el entrenador Bill Belichick construyó en la década pasada para ganar tres Super Bowls, aunque Jamie sólo participó en la obtención de la edición XLIX, en la que los Pats triunfaron 28-24 sobre los Seattle Seahawks.

El apoyador nacido en McCall Creek, Mississippi, formó junto a los profundos Devin McCourty y Patrick Chung, y el apoyador, Dont’a Hightower (todos retirados), una de las defensivas secundarias más efectivas de la liga.

(LEA TAMBIÉN: Emelec: Alejandro Cabeza podría estar sujeto a acciones legales)

La ex estrella de los Southern Miss Golden Eagles del fútbol colegial dijo que ahora podrá dedicarse a sus tres hijos, aunque no por ello estará fuera del todo del deporte que ama.

“Mis hijos me mantienen en forma corriendo, sin mencionar que sigo alerta y con mi presión arterial elevada, pero sigo pensando en el fútbol todo el tiempo, es algo que corre por mis venas. No puedo estar sin él por mucho tiempo”, explicó.

Guardiola: "El VAR será mejor en el futuro" Leer más

Jamie Collins llegó a la NFL seleccionado en la segunda ronda del Draft 2013 por los Patriots en 2013, equipo con el que ganó el trofeo Lombardi en la temporada 2014; una temporada después obtuvo fue seleccionado al Pro Bowl.

Jugó con los Cleveland Browns entre 2016 y 2018. Regresó a New England en 2019. Volvió a emigrar para estar dos campañas con los Detroit Lions. Su última campaña la jugó en 2022 en su tercera vuelta a los Pats.

En 10 temporadas en la NFL, Collins generó 708 tackleadas, 26.5 capturas de ‘quarterback’, forzó 19 balones sueltos y 12 intercepciones.

¿Quieres seguir leyendo sin restricciones?, ¡suscríbete a EXPRESO!