Jairo Vélez de Universitario: Su debut en el Monumental frente a Barcelona SC

El ecuatoriano Jairo Vélez, actual volante ofensivo de Universitario de Deportes de Perú, vive horas especiales. El 22 de abril del 2025 enfrentará a Barcelona en el estadio Monumental por la Copa Libertadores. Y es que el tricolor llega encendido tras una destacada actuación frente a Binacional y ayer cumplió 29 años.

Con nueve temporadas jugando fuera del país, Vélez, nacido en El Carmen (Manabí), jamás pisó el césped del estadio Monumental, como profesional.

Jairo Vélez y su primer año en Universitario. Cortesía

A pesar de haber llegado a los 15 años a Guayaquil para formar parte de River Ecuador (hoy Guayaquil City), su fugaz paso por Universidad Católica tampoco le dio ese gusto. Hoy será su debut allí y tendrá barra propia: su familia e hinchas divididos entre Barcelona y Emelec, quienes por una noche serán parte del ‘Vélez FC’.

- ¿Esta será su primera vez en el Monumental?

- Sí, es verdad, es la primera vez que voy a jugar ahí. Sé lo que significa Barcelona, uno de los grandes equipos del país, al igual que Emelec, Liga de Quito e Independiente. En la cancha de Liga ya tuve la oportunidad de actuar un par de veces. Estoy muy contento, porque a uno como futbolista le motiva jugar en escenarios así.

- ¿Está segura entonces la hinchada familiar de Jairo Vélez en las gradas?

- Sí, va a estar mi familia ahí apoyando, como siempre. Están muy pendientes de mí. La mayoría vive en El Carmen y también en Guayaquil. Son como 30. Es decir, mis hermanos, cuñados, suegros... entre ellos hay hinchas de Barcelona y de Emelec, pero ahora todos son de la ‘U’ por este partido (ríe).

- ¿Cree que cumple el sueño familiar de verlo jugar en el Monumental y con la camiseta del campeón peruano?

- Claro, mi familia sabe lo que significa Barcelona. Siempre me decían que algún día podría vestir su camiseta, o la de Emelec. Dios me tuvo muchos años fuera del país y ahora la vida me pone como rival de un grande como Barcelona. Así es el fútbol.

Así le celebraron su cumpleaños

¡𝗙𝗘𝗟𝗜𝗭 𝗗𝗜́𝗔, 𝗝𝗔𝗜𝗥𝗢! 🎂🎉🎩



Hoy está de cumpleaños Jairo Vélez Cedeño, futbolista de nuestro primer equipo.#LaGarraDelÚnicoGrande pic.twitter.com/7TLPE4rKA4 — Universitario (@Universitario) April 21, 2025

-¿Qué significa para usted volver a Guayaquil después de nueve años?

- Es importante. Me identifico mucho con Guayaquil porque fue donde empezó mi carrera profesional. Recuerdo que llegué al Guasmo Central y desde ahí tomaba el bus para ir a entrenar a Pascuales o La Aurora. Volver me genera sentimientos encontrados, porque considero a Guayaquil como mi segunda casa.

- ¿Valió la pena ese esfuerzo de cruzarse media ciudad para entrenar?

- Claro. Desde el Guasmo hasta donde entrenábamos eran cerca de dos horas (de viaje). Tomaba la línea 76, luego la 103, hasta el parque La Victoria, y de ahí otra ruta hacia La Aurora o Pascuales, dependiendo del lugar del entrenamiento.

Vélez solo ha jugado en Universidad Católica en la serie A de Ecuador. Cortesía

- ¿Y nunca le pasó nada en esos recorridos?

- Una vez me robaron. Había empezado a ganar algo de dinero y me compré un celular, de esos con radio y música. Estaba hablando con mi mamá cuando se subieron unos chicos vendiendo panes. Uno llevaba una canasta cubierta con una funda negra… y de ahí comenzaron a sacar armas. Uno me vio, me pidió el celular y se lo llevó. Tenía 16 años.

- ¿Cómo analiza que ha sido su carrera en Perú?

- Es mi sexto año acá y me ha ido muy bien. Esta es mi primera experiencia en un equipo grande. Lo que representa Universitario en Perú es muy fuerte: es el bicampeón, el equipo más ganador del país. Llegar aquí es un salto de calidad importante.

- ¿Considera que es un partido bravo con Barcelona?

- Sí, es un duelo complicado y nosotros tenemos que sumar sí o sí. Barcelona tiene jugadores de mucha calidad, los he seguido desde la fase previa. Como todo equipo grande, tienen buen pie e intensidad. Va a ser un duelo muy duro.

- ¿Cómo es su conexión espiritual? A nivel de futbolistas hay quienes ya son hasta predicadores. ¿Se ve así?

- Personalmente lo que hemos entendido de esta fe es que debemos predicar el Evangelio a toda criatura. El que cree será salvo, y el que no, será condenado. La responsabilidad de esta fe es predicar; de ahí que trato de ir paso a paso.

