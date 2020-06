Jaime Pizarro rechaza las críticas de Isidro Romero

En el inicio de la década de los 90 el Astillero protagonizó una de las más espectaculares batallas en el mercado de contrataciones. Barcelona y Emelec disputaban intensamente los espacios en los medios de comunicación, con las sonadas incorporaciones que realizaron, una de ellas la del centrocampista chileno Jaime Pizarro, puntal en la selección de su país.

Hace pocos meses el nombre de Pizarro volvió a salir a la luz, luego de que Isidro Romero, expresidente del Ídolo, afirmara que "en un minuto perdió 600.000 dólares", haciendo referencia de que no había sido el jugador que él esperaba.

La respuesta del exfutbolista se dio en una entrevista concedida al programa Peloteros.

"El (Isidro Romero) no conversó conmigo, tras la eliminación de la Copa Libertadores (en 1994). Él anunció que iba a ver una rebaja (de sueldo), indudablemente si hay una situación que afecta a uno se puede opinar, me parece a mi que si puede decir que no le parece conveniente", dijo Pizarro.

El chileno amplió su declaración. "Aprovechando esa instancia que él decía que tenia que haber modificaciones, cambios y ajustes, entonces yo ante esa situación planteada, dije ok, no se puede seguir aquí, ¡Muy simple!. Porque si el presidente de un club lo menciona delante de todo un plantel, uno tiene dos opciones; lo acepta o dado a que van a existir cambios y que son cambios de un contrato recientemente ejecutado, entonces había que tomar una decisión y yo la tomé".