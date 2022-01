Perdió la cuenta de los equipos en que ha estado, pero son 15; 7 en Ecuador y 8 en el exterior. Jaime Ayoví, mejor conocido como La Yoya, le pondrá la experiencia al ataque del campeón Independiente del Valle.

Tiene 33 años y es uno de los más profesionales del país, dedicado a la cancha, cero en farándula deportiva.

Las cosas del fútbol son raras, en el 2021 dejó Olmedo y ahora regresa a los rayados.

¿Sabe cuántos equipos lleva en su carrera?

La verdad que no lo recuerdo, no he reparado en eso, pero sé que han sido muchos, desde que salí de Emelec en el 2006. Voy a ver bien para saberlo (risas).

¿Cuando inició en esta carrera pensó que le iría bien?

Jamás imaginé tener tanto recorrido, estando en Emelec me prestaron al Manta y mi idea era volver al Bombillo y hacer una buena carrera, pero pasaron tantas cosas buenas, como llegar a la selección y estar en varios elencos.

Estuvo en equipos grandes como Emelec, Liga de Quito e Independiente...

Sí, es una bendición ser parte de esa historia, pero eso se debe al trabajo diario.

Tiene más escuadras y goles fuera del país.

Salí de Ecuador en el 2011 y tuve un recorrido aceptable, me fue bien. Volver al país es lindo, para tener mayor continuidad y estar cerca de la familia.

Vivió culturas extremas, de América a China y luego Emiratos Árabes Unidos...

Son culturas muy diferentes, pero cuando estás con la familia uno se adapta rápido a todo y se dedica a estar enfocado en los entrenamientos.

Otra cosa es ir solo, la situación es distinta.

Jaime Ayoví es cero en farándula deportiva, pero muy enfocado al equipo...

Casi no estoy en los medios ni en redes, esta entrevista es una excepción debido a quien me la hace. Es la primera como jugador de Independiente. Trato de hacer mi trabajo y que los hechos hablen por sí solos, siempre he sido así.

¿Ser así se lo programa, se da o quería que así sea?

Desde el inicio fue así. No me gustan mucho las cámaras, no sé si me perjudica o me favorece, pero me da igual.

¿Cómo fue la experiencia en Olmedo?

En goles me fue bien, pero luego salieron muchos jugadores, marqué ocho y teníamos un buen plantel. La salida del DT Trobbiani significó mucho. Después me fui a Argentina. Estuve en Estudiantes, pero no salieron las cosas, me faltó adaptación, no es excusa, pero es la realidad.

Llega al campeón Independiente del Valle...

Confiaron en mí y ahora toca devolver eso en la cancha. Es un gran equipo, ganador de una Copa Sudamericana, una final de Libertadores y ahora es campeón.

Le dicen que debe venir a Sangolquí, ¿qué se le ocurre?

Hay cosas que nunca se olvidan, en el 2010 quedé goleador gracias a un último tanto que hice a Independiente y con Olmedo también lo anoté, ahora serán para ellos.

A jugar Copa Libertadores...

Cuando se está fuera del país uno sueña con jugar la Copa Libertadores, ahora tengo esa posibilidad, es algo emocionante. Uno siempre quiere estar en los encuentros más importante y anhela ganarlos.

¿A estas alturas sus hijos son hinchas de qué equipo?

Son azules, azul de Emelec y azul de Independiente del Valle.

¿Cómo va con la Fundación?

No me gusta hablar de eso, cuando digo algo es para que alguien se sume. Ayudo en silencio.

Va con el número 18...

Es un homenaje a Sergio ‘Morro’ García, que no está con nosotros. Mi número siempre ha sido el 17, pero ahora vamos con el 18 que estaba libre en Independiente del Valle.