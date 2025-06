Jacky Factos: “la fractura no me hizo claudicar”

Una gran sonrisa por conseguir su séptimo título panamericano se podía apreciar en la karateca ecuatoriana Jacqueline Factos, luego de alcanzar la medalla dorada en la competencia que se desarrolló en Monterrey, México.

Este título en kumite −61 kilogramos no fue un logro más, ya que en marzo pasado la quiteña sufrió la fractura del tercio inferior del cubito del brazo izquierdo y en apenas dos meses alcanzó a recuperarse y volver a lo más alto del podio.

Ecuador vs Brasil: desvío de buses y cierre de calles por operativos en Guayaquil Leer más

“Había trabajado mucho la parte mental en la recuperación. Tuve miedo de no participar, pero jamás claudiqué y aquí estamos felices por darle una nueva medalla al país”, mencionó.

Antes de viajar a México, Jacky acudió donde el doctor Gabriel Alegría, quien la operó, para que le dé el visto bueno para competir. El médico le dijo que lo podía hacer, pero bajo su responsabilidad.

Acerca de su rápida recuperación, la tricolor afirmó que “hace ocho semanas mucha gente no creía que íbamos a llegar al Panamericano, que era imposible, pero para mí no lo fue y quedé campeona”.

Lesión casi la deja fuera del Panamericano

La lesión ocurrió mientras competía en la Premier League de Karate, que se disputó en Hangzhou, China, a mediados de marzo. En la operación le colocaron una placa de titanio y seis clavos en el brazo.

Una fractura de este tipo tarda en recuperarse entre cuatro y seis meses, pero la karateca se rehabilitó en dos. “El doctor me dijo: ‘La placa puede aguantar, pero bajo tu propio riesgo’”, contó Factos, y su respuesta fue firme y segura: “Tranquilo, voy a llegar bien y no solo estaré en México, sino que voy a ganar”.

Los aficionados mostraron su admiración por la campeona panamericana de karate. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Claves para el triunfo en México

Durante los combates, en los que venció a la peruana Alexandra Grande en semifinales y a la brasileña Bárbara Rodríguez en la final, utilizó un vendaje para proteger el brazo.

La clave para estar tan pronto de regreso fue trabajar en la parte mental. Su entrenador, Dionisio Gustavo, recordó que “la única que estaba convencida de que iba a lograr la medalla y la clasificación al Mundial era ella. Esa convicción la tenía en la cabeza. Tiene una mentalidad de hierro”.

Pese a la fractura, Jacky no tuvo miedo de volver a lesionarse. “Una vez en el Panamericano estaba metida en el juego. Del brazo ya no se volvió a hablar ni a pensar y me enfoqué en el torneo”, destacó.

Además de su séptima medalla panamericana, la ecuatoriana también obtuvo un cupo para el Campeonato Mundial de Karate que se celebrará en El Cairo (Egipto) a finales de noviembre de este año.

Después esta cita deportiva, Factos no tendrá descanso, pues viajará a Perú para participar en los Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho, del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!