Ismael Rescalvo, obligado a mover la pizarra en Emelec

El Club Sport Emelec se juega hoy una carta importante en sus aspiraciones por la etapa. Con el empate de Independiente del Valle ante Técnico Universitario, los azules deberán capitalizar los tres puntos de esta noche en el Capwell contra Universidad Católica, pero la tarea de Ismael Rescalvo no será sencilla, ya que tiene cuatro titulares fuera de la nómina tras la gresca que se suscitó en el duelo pasado ante Liga de Quito.

La dirigencia azul presentó la apelación a las sanciones de Dixon Arroyo (dos meses), Alexis Zapata (un mes), Facundo Barceló (dos fechas) y Luca Sosa (un mes). Sumado a estos cuatro titulares, está la ya conocida ausencia de Alejandro Cabeza, quien sigue evolucionando en su lesión y podría volver en la siguiente jornada.

Con la pareja de delanteros fuera de competencia, Rescalvo tiene el desafío de encontrar gol en un duro partido ante los camaratas. Para lograr aquello, las opciones más idóneas en la pizarra azul son José Francisco Cevallos y Joao Rojas.

El exvolante de la Juventus primavera jugará como un enganche dejándolo a Rojas como un falso 9, posición que frecuentó el 10 azul en la temporada 2019 y que dejó buenos rendimientos.

La ausencia de Dixon Arroyo es un tema complejo. Ha sido junto a Sebastián Rodríguez una de las mejores duplas de LigaPro en el medio campo y no hay un jugador en el club que se acerque a su nivel.

La opción inmediata, ya que no hay más futbolistas en esa zona, es la de Jefferson Orejuela. El ex Independiente del Valle y Liga de Quito ha tenido dos años en los que no ha podido alcanzar su gran pico de rendimiento y si al final la apelación de Emelec no logra disminuir la sanción de Arroyo, Orejuela será titular por dos meses, lo que resulta una incógnita.

Luego está la preocupación en defensa. Sosa se ha consolidado en la zaga azul y en su lugar estará Marlon Mejía, quien ha tenido un gran 2021. Sin embargo, el problema no iría por ahí, más bien por Aníbal Leguizamón, quien salió con molestias físicas después del duelo ante Liga de Quito y es duda para hoy.

Si Leguizamón no llega para esta noche, Davor Montiel sería su reemplazo porque Leandro Vega, como ya lo dijo Rescalvo, no está en planes para este 2021.