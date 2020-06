Ismael Rescalvo habló de lesionados, multas, protocolos y los cinco cambios

El Club Sport Emelec y su departamento de comunicación vienen trabajando a toda máquina en aras de proveer material a los distintos canales de periodismo y a sus hinchas. Esta vez, a semana seguida, Ismael Rescalvo respondió varias interrogantes a los colegas de la prensa en la que dio su punto de vista en varios aspectos coyunturales de nuestro balompié.

Rescalvo tocó varios tópicos interesantes. Uno de ellos sobre lo aprobado en el Consejo de Presidente de LigaPro que se celebró el lunes 22 de junio. Sobre las sanciones, los cinco cambios y el formato que se sostendrá. De esto último dijo que se correrán ciertos riesgos.

"El poder salir, mezclarnos con gente en el aeropuerto o estar con desconocidos al hospedarnos en hoteles es un riesgo que se asume que sabemos que está ahí. Debemos asumir la situación ser cuidadosos con los contactos y la certeza que las cosas van a ir como suponen", detalló el español.

Anticipó que no hay lesionados en el cuadro eléctrico, tampoco jugadores con sobrepeso y que todos han regresado en condiciones esperadas.Quien mayor tiempo estuvo recuperándose fue Wilmer Godoy.

"Tenemos a todo el grupo trabajando con normalidad. Wilmer (Godoy) trabaja al mismo ritmo con el grupo, llevaba 5 meses parado y es el jugador que más tiempo ha estado inactivo y estamos manejando su carga de entrenamientos. Ya está al 85% de su rendimiento. Es importante manejar las situaciones de sobrecargas", agregó.

Sobre los cinco cambios aseguró que, observando al Viejo Continente, es algo que "nos va a venir bien, a tener más recursos los primeros partidos donde se espera que hayan bastantes jornadas entre semana y sobre todo manejar esa ansiedad y estrés por competir".

Por último aprobó las multas a los clubes que no cumplan con las normas de bioseguridad. "Está bien. Me parece que si se han elaborado los protocolos de manera estricta y formas de llevarlos a cabo que los clubes que no se rigan de esa norma establecida debe ser sancionado. Estamos muy comprometidos con ese sistema de bioseguridad porque es algo bueno para nosotros, tanto club como Ligapro están trabajando para el equipo", cerró.