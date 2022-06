Los entrenadores pueden pasar en poco tiempo de ser queridos y respaldados por los hinchas, a ser señalados por los malos resultados y pedir su salida.

Esto lo ha vivido Ismael Rescalvo en Emelec, y en esos momentos ha contado con el apoyo incondicional de su esposa, Alejandra Rodríguez. La modelo y actriz colombiana es el ‘salvavidas’ emocional del estratega español y su gran respaldo.

Comparten la misma pasión, el fútbol, deporte que los unió y mediante el cual han ido fortaleciendo su relación.

“Toda la vida me ha gustado el fútbol. Ismael llegó en 2016 al Envigado, que tenía fútbol aficionado, donde yo trabajaba, los contactos se fueron dando y nos conocimos. Dos años después ya fuimos pareja”, contó Alejandra.

Siempre está junto a Rescalvo, por lo que ya lleva más de tres años en Ecuador, primero en su aventura en Independiente del Valle y ahora con el conjunto eléctrico.

“Tuve la oportunidad de vivir cuatro meses en Quito, me gustó mucho. Soy una mujer paisa, de Medellín, cálida, así que también estoy muy feliz en Guayaquil. Me he sentido muy querida por la gente, nos han tratado muy bien”, resaltó.

Agregó que siempre se ha caracterizado por ser independiente desde joven, por lo que no le afecta el hecho de estar fuera de su tierra natal.

“Soy feliz de conocer otra cultura, de integrarme, de compartir el fútbol y la profesión de mi esposo. Mi familia siempre viene a acompañarnos, están pendientes del fútbol ecuatoriano”, enfatizó.

Alejandra, como fiel seguidora del rey de los deportes, conoce que los resultados mandan en la vida de los directores técnicos.

“Sabemos cómo es el fútbol, hay altibajos. Tanto en los momentos cuando hay críticas como cuando llegan halagos, buscamos un equilibrio emocional. Soy orgullosa del trabajo de mi esposo, siempre estoy con él enfrentando, dando la cara, cada día es un nuevo reto”, resaltó Rodríguez.

La miss Asia Pacífico y virreina miss Mundo, en 2019, es la encargada de asesorar a su esposo en sus looks. “Me encargo de todos los detrás de cámara de mi esposo, que siempre esté bien presentado. La elegancia siempre prevalece en nuestra vida”, detalló.

Además, busca estar en el estadio Capwell apoyando a Rescalvo y, si es posible, acude a escenarios en otras ciudades donde juegue el Bombillo.

Fue el caso de la anterior final de la LigaPro, donde regresó a Sangolquí, una de las primeras ciudades que conoció del país, pero esta vez en la orilla contraria a Independiente del Valle.