Ellos van por el Infinito de Richard Carapaz

La fiesta del ciclismo se traslada a Italia. El Giro busca desde hoy al sucesor de Richard Carapaz, ganador del último trofeo Infinito.

El título estará vacante desde la primer etapa, ya que el tricolor, campeón vigente, no estará en el punto de partida.

Su equipo, Ineos, decidió que vaya a la Vuelta a España. Aunque también se trata de una de las tres grandes, había mucha expectativa por la defensa del título en Italia.

Inclusive sus entrenamientos durante los meses anteriores se enfocaron en esta competencia, pero el equipo siempre tiene la última palabra. Al final, firma los cheques.

De todas maneras, Ecuador sí tendrá representación en el Giro. Estarán tres deportistas. Ellos son Jonathan Caicedo (EF Pro Clycing), Jhonatan Narváez (Ineos) y Jefferson Cepeda (Androni Giocattoli Sidermec).

Los dos primeros ya estuvieron el año anterior, mientras que Cepeda debuta. “Estoy muy emocionado, me encuentro bien para lo que será mi primer Giro. Llevo dos meses en Italia y me he preparado de la mejor manera, con competencias que me han permitido aprender más de mi equipo y compañeros”, dijo Cepeda.

¿Qué esperar de ellos en el Giro? El entrenador de la selección nacional de ciclismo, Santiago Rosero y el cinco veces ganador de la Vuelta al Ecuador, Pedro Rodríguez, consideran que todo dependerá de las órdenes de sus equipos.

Como ecuatorianos nos gustaría siempre verles ganar, pero dependerá mucho de la disposición de los equipos y de cómo respondan en los momentos de exigencia. Santiago Rosero

Aunque, de acuerdo al perfil de cada uno de los ecuatorianos, se generaron diferentes expectativas.

“Caicedo tendrá libertad. Veamos hasta cuánto podrá soportarla. Narváez y Cepeda tienen que hacer un trabajo más enfocado en el ideal para sus líderes”, indicó Rosero.

Para él, las subidas serán una ventaja, aunque no los pone todavía como candidatos a un premio de montaña.

Pedro Rodríguez, en cambio, considera que todo dependerá del estado físico que tengan después de la primera semana de competencia. “En la tercera semana podríamos tener una participación interesante de Caicedo, quien es fuerte y de largo aliento. Cepeda es nuevo, cualquier etapa que nos haga emocionar puede aparecer en la segunda o tercera semana. Mientras, Narváez trabajará de gregario porque su equipo va con todo para ganar el Giro”, sentenció Rodríguez.

En la segunda y tercera semana se puede esperar alguna actuación que nos haga emocionar. Mientras, los ecuatorianos estarán sumando valiosa experiencia en este Giro.

Pedro Rodríguez

Además de las expectativas puestas sobre los tricolores, los verdaderos favoritos serán los británicos Simon Yates (Mitchelton Scott) y Geraint Thomas (Ineos), el italiano Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) y el danés Jakob Fuglsang (Astana).

Yates, ganador de la Vuelta 2018, Thomas, campeón del Tour de Francia 2018, Nibali, doble ganador del Giro (2013 y 2016) o Fuglsang, quien triunfó este año en Il Lombardía, pelearán con el colombiano Miguel Ángel López (Astana) o el eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe), quienes también llegan con máximas ambiciones a la Carrera Rosa de este año. Todo está listo para vivir desde hoy esta gran fiesta.