"Acá se respira fútbol. Desde que sos chiquito te inclinás sí o sí por un equipo. Es una ciudad muy futbolera", dice Matías Mateo, un cordobés de 37 años que estará atento a la gran final de la Copa Conmebol Sudamericana de este sábado 1 de octubre entre Sao Paulo de Brasil e Independiente del Valle, este último representante histórico ecuatoriano.

Desde este martes 27 de septiembre un equipo periodístico de EXPRESO ya se encuentra en Córdoba, ciudad donde se jugará el partido, para llevar todas las incidencias de esta nueva final del conjunto rayado.

Y es que desde que se pisa Córdoba se respira un ambiente futbolero. "El domingo ascendió el equipo de Belgrano a la Liga Profesional de Fútbol Argentino y hubo una caravana de más de 40 kilómetros llenos de hinchas. Todo fue una locura, así se vive el fútbol en mi ciudad", dice orgulloso Mateo, quien espera ahora con ansias el juego del sábado. "Estamos refelices de poder ser sede de tremendo partido, sabemos que son equipos que juegan bien y seguro será una gran final", expresó.

Córdoba, es la segunda ciudad más poblada de Argentina con 1'655.481 de habitantes aproximadamente. Actualmente solo un equipo local juegan en la primera A del fútbol argentino: Talleres de Córdoba, dónde milita el ecuatoriano Alan Franco.

El escenario donde se jugará la 'Gran Conquista' es el Olímpico Mario Alberto Kempes, ubicado a 10 kilómetros del centro de la ciudad, que lleva varios meses alistándose para este juego. Solo el estadio tiene una capacidad para 57.000 espectadores y ha sido testigo de varias finales del fútbol local, además de partidos de Eliminatorias Sudamericanas, Copa América y varios cotejos de la Copa Mundial de Fútbol de 1978.

EXPRESO recorrió los exteriores del reducto, considerado el segundo más grande de Argentina, después del Monumental de River Plate, en Buenos Aires, y en su fachada ya son visibles afiches promocionales sobre la final sudamericana. Los encargados de seguridad auguran mucho público en los próximos días. "Sabemos que van a hacer reconocimiento de cancha, rueda de prensa y entrenamientos, así que serán días muy movidos", comentó Francisco Cazo quien además confesó ser hincha de Boca Juniors.

Prev Next La sub-15 del Club Atlético los Andes, que juega en la liga cordobesa entrenada este martes en la Ciudadela Universitaria. Josué Andrade / Expreso

En las afueras del estadio Olímpico Mario Alberto Kempes ya hay afiches anunciando la fiesta del fin de semana. Josué Andrade / Expreso

En el centro de Córdoba la expectativa ya crece con el pasar de las horas. "Es un placer poder recibir una final aquí. Hubiese sido buenísimo tener un representante cordobés, pero no se pudo", comentó Maximiliano Belleti, quien confesó que su apoyo será para los ecuatorianos. "No iré al estadio, pero si me preguntás, hoy hincho por ecuatorianos. Me siento identificado porque es un equipo humilde, como mi Talleres", dijo entre risas.

De acuerdo con el cronograma, este jueves y viernes se vivirá la 'Fiesta Sudamericana' en el Faro del Bicentenario en el centro de Córdoba. El evento espera recibir a miles de fanáticos brasileños, argentinos y ecuatorianos. En el sitio habrá presentaciones, concursos y entrega de premios, todo esto como una previa para la final. "Acá es muy común estos fan fest. Todos se reúnen a ver el fútbol, a comer y tomar un trago. Viviremos una fiesta en la ciudad", precisó un grupo cordobeses que se alistan para vivir intensamente estos días en el centro de la ciudad .

Según medios locales, el clima irá mejorando con el pasar de los días ya que este martes hubo lluvia, pero se prevé que para el sábado 1 de octubre sea un día soleado.