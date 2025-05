Independiente del Valle vs Emelec: Opciones para ver EN VIVO el juego en LigaPro 2025

Con la soga al cuello y la presión asfixiante, un Emelec desesperado visita este domingo 4 de mayo al líder implacable, Independiente del Valle, en el estadio Banco Guayaquil. El crucial duelo, válido por la fecha 11 de la LigaPro 2025, dará inicio a las 18:00 (hora de Ecuador) y representa un punto de inflexión para el atribulado conjunto eléctrico.

Ubicado en una alarmante decimotercera posición con apenas 10 puntos, el Bombillo clama por una victoria que le permita respirar y alejarse de la zona de descenso, un fantasma que acecha cada vez más cerca al histórico club guayaquileño.

El panorama para los dirigidos por Jorge Célico es sombrío. Una nueva derrota en Sangolquí no solo agudizaría su crisis deportiva, sino que también encendería aún más los ánimos de una afición exasperada y aumentaría la tensión entre la dirigencia y el cuerpo técnico.

Jorge Célico recupera piezas claves



Para este crucial enfrentamiento, el estratega argentino Jorge Célico recupera piezas importantes como Romario Caicedo y Joao Quiñónez, quienes volverán al once titular tras cumplir sus respectivas suspensiones. Sin embargo, la sensible baja por lesión del mediocampista Marcelo Meli representa un duro golpe para la medular azul. Su lugar en el centro del campo sería ocupado por Cristhian Valencia, un jugador que no ha gozado de continuidad en lo que va de la temporada.

Independiente del Valle suma 21 puntos en LigaPro en 10 fechas. Cortesía IDV

Independiente del Valle quiere consolidar su liderato ante un Emelec en crisis



Del lado del líder, Independiente del Valle llega a este clásico moderno con la moral por las nubes, ostentando la cima de la tabla con 21 unidades y la firme convicción de hacer valer su localía. Los Rayados no están dispuestos a ceder puntos en su fortín de Sangolquí, una cancha donde Emelec no conoce la victoria en sus últimas cinco visitas (tres derrotas y dos empates).

Dónde ver Independiente del Valle vs Emelec

La urgencia desesperada de Emelec se enfrenta a la solidez y el poderío del puntero del campeonato. Este duelo cargado de dramatismo y tensión será transmitido en vivo por El Canal del Fútbol y Zapping Sports, llevando cada instante de esta batalla crucial a los hogares de los aficionados ecuatorianos. ¿Podrá el Bombillo obrar el milagro en Sangolquí o se hundirá aún más en la tabla ante un líder implacable? La respuesta se develará este domingo.

