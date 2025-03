Independiente del Valle: Mateo Carabal confía en derrotar a Barcelona en Guayaquil

Con tan solo dos puntos sumados en tres jornadas de la LigaPro, en Independiente del Valle ven el juego ante Barcelona, del sábado 8 de marzo, como el ideal para enrumbar su camino en el torneo nacional.

“Trataremos de mantenernos firmes y ordenados, buscar hacer nuestro juego, eso es lo que necesitamos y lo que queremos nosotros. A Guayaquil vamos a ir a ganar, queremos empezar a sumar tres puntos”, afirmó el zaguero Mateo Carabajal.

Agregó que va a ser un partido muy difícil. “En la cancha de ellos va a estar complicado. Nosotros en la semana hemos trabajado lo que nos podían llegar a hacer. Tienen jugadores muy buenos, de mucha experiencia”, alegó.

Del hecho de medir a Barcelona, que está como líder de la LigaPro, Carabajal dijo que "motivación debemos tener todos los partidos, eso es lo principal. Después, jugar con Barcelona te da un plus por ser un equipo grande, pero creo que la motivación de cada jugador tiene que venir en cada partido. Iremos motivados y con muchas ganas de llevarnos los tres puntos para casa".

Sobre esto también se refirió el entrenador Javier Rabanal quien analizó que "Barcelona es un equipo grande, Independiente es un equipo grande también. Respetamos al rival, nosotros haremos lo nuestro. Los chicos están motivados, todos pelean por un lugar inicial y nos motivamos para cada partido".

El entrenador español indicó que pese a que no han podido ganar en el torneo, "no veo al equipo caído. Debemos centrarnos en nosotros, no hemos hecho malos partidos y buscamos mejorar el rendimiento de las segundas partes".

ASÍ ALINEARÍA INDEPENDIENTE DEL VALLE

Javier Rabanal confía en mejorar los resultados de los rayados. Cortesía

Para el partido ante Barcelona, en el estadio Monumental, Rabanal repetiría la línea de tres zagueros que presentó en los empates como local ante Liga de Quito y Universidad Católica.

La oncena que presentaría el estratega española estaría conformada por: Guido Villar; Luis Zárate, Mateo Carabajal, Richard Schunke; Matías Fernández, Cristian Zabala, Jeghson Méndez, Patrick Mercado, Layan Loor; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.

