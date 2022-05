En las dos últimas fechas de la primera etapa de LigaPro, cinco equipos se disputarán el premio gigante: cupo a la final del torneo nacional y un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Es decir, están en juego aproximadamente tres millones de dólares.

Y Barcelona tiene la primera opción. Es el único que depende de sus resultados. Sin embargo, su agenda es complicada. El fin de semana visitará al Aucas. Y su rendimiento está lejos del ideal.

Lo reconoció el mismo entrenador Jorge Célico. Para él, Barcelona no está jugando bien y no aprovecha las ocasiones de gol que genera. “No tenemos al goleador del campeonato, esa es la verdad. ¿Qué más les puedo decir? No estoy contento”, advirtió el entrenador después del empate 1-1 con Deportivo Cuenca, la noche del domingo en el Monumental.

Si bien el técnico argentino aseguró que pelearán por quedarse con el primer lugar, los números marcan que, con los dos empates consecutivos, Barcelona ya se gastó la ventaja que tenía en la parte alta y se quedó sin margen de error.

Independiente del Valle, en cambio, llega con mucha fuerza. Ganó los últimos cinco juegos y está solamente a un punto de Barcelona. Su agenda le permite soñar con el liderato.

Las tentaciones que ha recibido el entrenador Renato Paiva desde el fútbol mexicano no han desestabilizado al club. Eso lo resaltó el mismo portugués después del triunfo sobre Técnico Universitario.

“Por suerte, ganamos porque ya me imagino lo que hubieran dicho los iluminados, que estoy con la cabeza en otro sitio, desenfocado. Hasta el último día, que no sé cuándo es, voy a trabajar como siempre, con muchas horas de dedicación”.

Liga de Quito tiene la tercera opción. Necesita resbalones de amarillos y negriazules. El entrenador Luis Zubeldía prefirió no hacer proyecciones después del triunfo sobre Delfín. “Iremos partido a partido, enfocados en el reto inmediato. Es la única forma”, sentenció.

Por su parte, Miguel Rondelli aseguró que el objetivo será “terminar en la tabla lo más arriba que se pueda”. Según él, tratarán de ganar los dos partidos restantes y que “pase lo que tenga que pasar en los otros encuentros”.

Emelec es el más comprometido de los aspirantes. Recibirá a un rival directo y no puede perder. Además, necesita una mezcla de resultados, con dos resbalones de Barcelona e Independiente, así como un paso en falso de Liga de Quito.

Cabe anotar, que los cinco planteles tendrán un doble desgaste en lo físico, ya que participan en los distintos torneos internacionales.