Independiente alista el equipo con su goleador 'entre algodones' para la final

Este jueves 29 de septiembre el equipo rayado tuvo su penúltima práctica de cara a la gran final por la Copa Sudamericana ante Sao Paulo de Brasil.

Todas las miradas caían sobre Lautaro Díaz, el delantero argentino que llega entre algodones para este partido. El jugador realizó trabajos de precalentamiento con el resto del equipo, sin embargo a la hora de realizar trabajos de mayor esfuerzo físico y con el balón, no participó.

El ariete sufrió una lesión el último partido del equipo rayado y se espera hasta último momento para que pueda ser tomado en cuenta. Pese a ello EXPRESO conoció que se están probando con la inclusión de Joao Ortiz en el medio campo y Sornoza como único hombre en punta.

El defensor Richard Shunke prefirió no hablar del tema para no dar pistas al rival. "No puedo decir si vamos a jugar o no con delantero, lo cierto es que estamos trabajando duro para volver con la copa", dijo.

Sin embargo Segovia confesó que sí se están ensayando otras alternativas en caso de no poder contar con Díaz. "Se están probando varios planteamientos. El que sea que se utilice saldrá a ganar la final", sentenció el defensor.

Para Matías Fernández es un sueño hecho realidad poder jugar su primera final Sudamericana. "En pocos meses en el club estoy jugando un partido tan importante. Hace poco nada más jugué con el Unión La Calera otra instancia de este torneo y nos eliminaron, pero ahora tengo la oportunidad de ser campeón", precisó el chileno que espera poder lanzarse al ataque como lo hace en la Liga Pro.

"La intención es la misma. Poder llegar al arco rival y colaborar en la ofensiva. Eso es lo que nos ha pedido profe", sentenció el carrilero zurdo que será titular el sábado.

Luego de la práctica, Independiente del Valle se mantiene en concentración y se alistan para este viernes 30 de septiembre realizar el reconocimiento de cancha en el estadio Mario Alberto Kempes, dónde se espera lleguen al menos 1.500 hinchas que alienten al club.