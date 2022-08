Independiente del Valle no se doblega ante los clubes peruanos

Es una nueva noche para que Independiente del Valle escriba un nuevo capítulo en su rica historia internacional. Los dirigidos por Martín Anselmi jugarán hoy ante Melgar, el equipo revelación de la Copa Sudamericana 2022, e intentarán no solo sacar una ventaja que les permita llegar con calma a Arequipa, sino que sostenga su historial ante rivales peruanos en copas Conmebol.

Los ecuatorianos han enfrentado a clubes peruanos solo en Copa Libertadores, el duelo de esta noche será el primero por Copa Sudamericana y parten con un favoritismo merecido.

Al ser campeones de este certamen, en la campaña 2019, y firmar previas clasificaciones con desempeños contundentes, los Rayados tienen el mote de candidato a llegar a la final.

Sin embargo, hoy será una prueba clave para ellos, ya que la triple competencia es un reto complejo y hoy entra en dinámica internacional, luego de caer ante Universidad Católica en la LigaPro. Anselmi ha reconocido el desgaste.

“Todos los partidos son el partido, la liga no permite traspiés y justo nos toca Católica previo a la Sudamericana. Lo que no se ve es que primero el fútbol no es matemática, eso no existe. Hay acumulación y hay jugadores que pasan mucho tiempo en la camilla o con los fisios. No es la rotación con relación al descanso, sino la rotación con relación al partido”, explicó en el post partido ante Católica.

Además contó que preparar estos duelos, en corto plazo de estudio y análisis del rival, no es sencillo, ni lo idóneo.

“Un juego de Copa Sudamericana amerita dos días de preparación, sobre todo teniendo en cuenta que el rival jugó el viernes. Los jugadores de Independiente del Valle están capacitados para competir”, agregó.

Para este choque, el equipo de la capital podrá contar con todas sus figuras. No tiene bajas ni por lesionados ni por sanciones. Por lo que se espera el equipo de gala para desfilar en el gramado de Casa Blanca.

Adicionalmente, el partido de esta noche tendrá un gesto benéfico. La taquilla será donada a la lucha contra la desnutrición crónica infantil. No es la primera vez, ya que en 2016, en Libertadores, lo hicieron para las víctimas del terremoto.