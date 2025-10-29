Horario, alineaciones y cómo ver EN VIVO Lorient vs PSG en Ligue 1

El partido se jugará este miércoles 29 de octubre de 2025, desde las 13:00 (hora de Ecuador), en el Stade du Moustoir

París Saint-Germain (PSG) se prepara para una nueva jornada en la Ligue 1, buscando consolidar su posición en la cima de la tabla. El vigente campeón, con el defensor ecuatoriano Willian Pacho, visitará este miércoles 29 de octubre de 2025 a Lorient, en un encuentro clave por la Fecha 10 del torneo francés. El balón rodará a partir de las 13:00 (hora de Ecuador) en el Stade du Moustoir.

Willian Pacho: El muro ecuatoriano en la zaga de Luis Enrique

El equipo dirigido por Luis Enrique marcha como líder indiscutible con 20 puntos tras nueve jornadas. Gran parte de esta solidez se debe a su rendimiento defensivo, donde el tricolor Willian Pacho se ha consolidado como una pieza fundamental.

PSG enfrenta a Lorient en la Ligue 1. EFE

El seleccionado de Ecuador formará la última línea junto a figuras de talla mundial como el capitán Marquinhos, el carrilero Achraf Hakimi y Nuno Mendes, conformando una de las defensas más compactas y temidas del fútbol europeo.

Vitinha, Dembélé y Doué, las armas ofensivas del París Saint-Germain

En el mediocampo y ataque, Luis Enrique no escatimará en talento, utilizando a jugadores de peso como Vitinha, Ousmane Dembélé y el prometedor juvenil Désiré Doué, quienes tienen la tarea de romper el cerco defensivo del equipo local.

Lorient, presionado y al borde de la zona roja

Del otro lado, Lorient de Olivier Pantaloni atraviesa un momento delicado en la temporada. El equipo se ubica en la posición 16 con apenas 8 puntos, una situación que lo obliga a sumar para escapar de los puestos de descenso.

Para dar la sorpresa ante PSG, el entrenador Pantaloni pondrá sus esperanzas en el poder ofensivo de Aiyegun Tosin, Jean Makengo y Pablo Pagis, confiando en la mística de su estadio para complicar al líder.

Dónde ver EN VIVO el partido Lorient vs PSG

Transmisión EN VIVO en Ecuador: El partido Lorient vs PSG será transmitido por el canal ESPN y la plataforma digital Disney+.

Las alineaciones confirmadas de Lorient y PSG

