¿La historia de Elizaga se repite con Dreer?

La negociación entre el portero argentino-ecuatoriano Esteban Dreer y el Club Sport Emelec no atraviesa su mejor momento y parece dilatarse. El portero de 37 años ha declarado que no firmó aún ninguna renovación con el equipo eléctrico y que hoy, martes 10 de diciembre, es un "jugador libre". Esto deja las interrogantes a flor de piel por el destino del pórtico azul, ya que el Rifle sí está en los planes de Ismael Rescalvo, y así lo publicó la semana anterior el club eléctrico desde su cuenta oficial.

Según informó el periodista de la Radio Redonda Jerry Robalino, el arquero de 38 años dijo que "hoy te puedo decir es que no firmé y hoy soy jugador libre". Asimismo, Dreer confirmó que "depende del club. Yo hice todo lo que podía hacer; más no me queda". Agregó que no se trata de "ninguno de los dos", en referencia al aspecto económico y al tiempo.

-¿Está complicado el acuerdo?

-"Depende del club. Yo hice todo lo que podía hacer. Más no me queda"



-¿Es un tema de tiempos de contrato o económico?



"Ninguno de los dos. Hoy te puedo decir esto, nada más"



Esta situación sacó a relucir lo sucedido con Marcelo Elizaga a finales de la temporada de 2010, cuando las diferencias con el director técnico argentino Jorge Sampaoli hicieron que el entonces portero azul se distancie de la dirigencia y desemboque, el año siguiente, en el Deportivo Quito.

La diferencia entre uno y otro es que Dreer ha levantado cuatro campeonatos locales con el Bombillo, mientras que Elizaga nunca pudo coronarse con Emelec. De hecho, en 2011, cuando tuvo que jugar la final contra su anterior club, tuvo una arenga en la que no hacía alusión con las mejores palabras al equipo azul. Sin embargo, siempre que tuvo la oportunidad recordó el cariño que le tiene al equipo que lo trajo al fútbol ecuatoriano.

Pese a aquello, la fanaticada azul jamás le perdió el cariño a Elizaga, quien en reiteradas ocasiones ha venido al país y ha sentido el calor de la fanaticada azul. Elizaga llegó en 2005, cuando el club eléctrico pasaba días tenebrosos y hasta coqueteó con el descenso, y estuvo cerca de alzar el título como jugador de Emelec en 2006 y 2010.

Prev Next Una de las características de Elizaga era ser aguerrido. No le gustaba dejar el campo. Archivo / Expreso

Elizaga era un portero que normalmente ayudaba a subir el ánimo de sus futbolistas. Archivo / Expreso

Con esta nueva novela activada, se especula que Dreer podría desembocar en 2020 en otro club, pero hoy no hay nada concreto: ni que continuará siendo un jugador del equipo millonario, ni que lo veremos en el próximo torneo defendiendo otras camisetas. Lo cierto es que, como Elizaga, fue un referente, y la dirigencia azul no suele casarse con ellos.

Uno de los grandes momentos de Dreer, además del tricampeonato y la corona en 2017, fue concretar la primera clasificación del Bombillo en suelo brasileño a un torneo internacional (Copa Sudamericana), al ser la figura en la tanda de penales contra el Goias de Brasil, el 15 de octubre de 2014.