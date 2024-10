Hinchas fueron agredidos por supuestos miembros de una barra brava de Liga de Quito

“Esto es la Muerte Blanca”, escuchó David Mora antes de recibir un golpe en la nariz que le causó una fractura y por el que acabó en una casa de salud el día que acudió al estadio Bellavista, en Ambato, para ver a Técnico Universitario enfrentar a Liga de Quito, el 19 de octubre pasado.

Relató a EXPRESO, que un grupo de unos 20 jóvenes identificados con la barra organizada de LDU los agredieron a él, su amiga y otro acompañante.

El hecho se dio a tres cuadras del escenario. Ellos caminaban por la calle Corazón cuando vieron correr a un grupo de hinchas del Rodillo que huían de otros identificados con la Muerte Blanca. David y sus amigos acabaron rodeados.

“Hubo un par de hinchas de ellos que gritaban que nos dejen, porque nosotros no habíamos hecho nada, pero a otros no les importaba, me querían golpear, me querían sacar el celular y la billetera”, relató David, quien salvó sus pertenencias, pero llevó la peor parte. Su amigo se escondió en una casa.

Él trató de cubrir de los golpes a su amiga, pero no pudo evitar que le ocasionaran una herida en el labio.

Ambos corrieron y encontraron ayuda en un par de agentes de tránsito. Hasta ese momento no apareció ningún elemento de la Policía, aunque después le informaron desde una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) que detuvieron a varios hinchas violentos.

David, tras recibir su diagnóstico (rotura del cartílago con afectación en el tabique) acudió a la UVC e identificó a uno de los agresores. Sin embargo, debió esperar al día siguiente para la valoración médica y posterior audiencia.

El galeno le dictaminó una incapacidad de 30 días a David y el retenido fue puesto en libertad. Además, le indicaron que podía iniciar otro tramite con una denuncia particular. “Fue solo un protocolo esa audiencia”, dijo el joven, quien no siguió con otra denuncia por lo engorroso del trámite.

Momento en el que David Mora buscó resguardo en unos agentes de tránsito. MISHELL DUQUE

Ahora su preocupación es juntar dinero para la cirugía que requiere, unos 2.000 dólares, por lo que sus amigos organizaron un ‘hornado solidario’, evento para el que recibió ayuda de Técnico. Los dirigentes conocieron su caso y donarán un cerdo, además de algunas camisetas autografiadas.

No fue el único agredido

Rolando García fue víctima de esta barra, pese a que llevaba la misma camiseta. Él asistió junto a su hijo al estadio y se ubicaron en la localidad que ocupó la Muerte Blanca.

Un reclamo de su parte terminó en la agresión, contó el afectado a EXPRESO.

“A la altura del minuto 30, en el primer tiempo, sufrimos unos empujones y fuimos a parar tres gradas abajo. Entonces yo les dije que se empujaran entre ellos; y ahí fue que de la nada salió un salvaje desde arriba y me dio una patada en la cara”, relató.

Él entonces sintió que la sangre empezó a correr por su rostro y, aunque intentó limpiarse y seguir mirando el fútbol, tuvo que pedir ayuda a la Cruz Roja que se encontraba en el estadio. Recibió atención y le colocaron unas grapas para cerrar la herida.

