El portero de la selección ecuatoriana de fútbol y, ahora nuevo fichaje de Aucas, ha reconocido que su paso por el fútbol chileno no fue una buena decisión y qué lo motivó a dejar este país.

Rafael Nadal se retira de Wimbledon y estará tres o cuatro semanas fuera Leer más

“La verdad es que creo que me equivoqué al irme a Chile. No era un buen momento para tomar esa decisión, pero con el diario del lunes es mucho más fácil. No salió como yo esperaba y por suerte tengo la oportunidad de volver seis meses después al país y a la ciudad donde más cómodo me siento”, dijo el portero argento-ecuatoriano en entrevista con Directv.

Explicó que tomó la decisión luego de que “en un shopping” un hincha de un club de Santiago “un poco bromeando y serio, me dijo que no íbamos al Mundial y que éramos unos tramposos. Mi hijo se puso a llorar y en ese momento dije que debo evitar esas cosas. Allí decido que lo mejor es volver al país”.

Terminó su contrato con Universidad de Chile y llega por tres temporadas con Aucas, aunque admite que no tiene el puesto comprado y deberá lucharlo con Damián Frascarelli.

La revancha de Emelec está a la vuelta Leer más

“Propuesta concreta solo de Aucas, en Liga de Quito me preguntaron la situación, no era fácil, pero lo concreto, con contrato y números, solo Aucas. Lo de Aucas fue finiquito y se terminó el contrato con la U. Tengo tres años de contrato con Aucas”, agregó.

Por último, habló de Pedro Ortiz, su compañero en la Tri. “Con Pedro me hice amigo en al selección, es una gran personas y en la última convocatoria, por lesión, era triste que no esté. Está en un gran momento y como amigo me encantaría que esté en la nómina al Mundial”, cerró.