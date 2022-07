El trago amargo se vivió en Belo Horizonte y allí se queda. Emelec no logró la clasificación a los cuartos de final de Copa libertadores, pero casa adentro saben que la temporada todavía está viva y que el fútbol se cura con fútbol. Atlético Mineiro, que en la previa parecía lo iba a superar sin problemas, tuvo que aferrarse a un penal para dejar en el camino al equipo ecuatoriano.

Emelec: Las 5 claves de la eliminación de la Copa Libertadores de América Leer más

Al llegar al aeropuerto para enrumbarse de vuelta a Guayaquil, los jugadores evidenciaban sentirse dolidos por cómo se terminó la serie. Para ellos, el partido táctico estaba marchando como esperaban, lo que no estaba en el pronóstico era que una jugada fortuita los sacara de la competencia.

EXPRESO conversó con algunos de los protagonistas y reconocieron que el duelo estaba “controlado”, que es “doloroso” irse de esta forma, pero que “esto sigue”.

“Dimos pelea, teníamos todo controlado. Mineiro no encontraba la manera de hacernos daño. Competimos de gran manera, ahora nos queda LigaPro y Copa Ecuador. El objetivo es alcanzar alguna final. Vamos a pelear para eso”, empezó explicando el director técnico del club, Ismael Rescalvo.

“Tácticamente ellos no encontraban la manera de dañarnos, pero no porque jugasen mal, sino porque nosotros los llevamos a eso. Con el ingreso de Pancho Cevallos buscamos ser más precisos en el contragolpe, cuando teníamos la oportunidad de golpearlos aparece la jugada del penal. Les costó hacernos daño, una pena que Pedro Ortiz no la pudo sacar. Estuvo muy cerca”, agregó el DT azul.

Atlético Mineiro vs. Emelec: Hulk se toma su revancha y elimina al Bombillo de la Copa Libertadores Leer más

El hermano del DT, Juan, también habló del partido y lamentó que al final la serie se haya definido de esa manera. “Sentíamos que podíamos ganarlo en la parte final. Lastimosamente no se pudo dar el resultado, pero hemos competido a la altura, sin temor, como sabíamos que debíamos enfrentarlos”.

Eddie Guevara, quien tuvo una serie llena de temple y coraje, explicó que “justo me pasa a mí”, en referencia a la mano penal.

Precisamente, de esa ejecución, Pedro Ortiz admitió que “estuve muy cerca, pero así es esto a veces. Tendremos revancha”.

Nassib Neme, presidente del club, también dio palabras en referencia al juego de los azules y lo que resta de competir en la temporada. “En la parte final el equipo estuvo bien, competimos y lo pudimos ganar. Aún podemos jugar finales este año, esto no se acaba con esta eliminación. Así es el fútbol”.

Bryan Carabalí: “No podemos entrar a la cancha con temor” Leer más

Los azules tienen que medir a Macará en el Bellavista de Ambato este fin de semana por la vuelta de la LigaPro y también tiene pendiente el choque por Copa Ecuador contra Unión Manabita, en el marco de los dieciseisavos de final de la competencia.

En las caras de los millonarios había dolor, pero también ganas de curar las heridas de esta eliminación con fútbol. Para la institución azul, este 2022 aún tiene varias batallas y no piensan tirar por la borda las otras oportunidades.

Ayer entrenaron en el turno de la tarde y hoy vuelven a los entrenamientos en horario normal, pensando en el próximo enfrentamiento. La revancha de los azules está a la vuelta, en los próximos 90 minutos.