Emelec saltó al campo del Mineirao pensando en que no le podían golpear con rapidez. Esa era la consigna de los millonarios, no así para el cuadro del Galo. Los dueños de casa tenían a su favor a más de 50 mil personas que convirtieron el cemento del estadio en un estruendo nada sencillo de manejar. No era un detalle menor, pero no era algo que podían permitirse que influya.

Bryan Carabalí: “No podemos entrar a la cancha con temor” Leer más

El equipo de Rescalvo se plantó en el mediocampo, lejos de esperarlo en los minutos iniciales, como se preveía. Los eléctricos imponían una presión media para, precisamente, cortar los circuitos de juego que podía generar el cuadro local. Alexis Zapata retrocedía a la altura de Sebastián Rodríguez y Dixon Arroyo para ayudar en la marca.

Pasaba la barrera de los 15 minutos y el equipo local no lograba entrar con verdadero daño al área que defendían, pero todo lo que no sufrió tiempo atrás, lo haría en dos jugadas instantáneas. Primero con Hulk quien sacó un remate cruzado al segundo palo y que se encontró con un Pedro Ortiz impenetrable, quien enviaría ese balón al tiro de esquina.

A renglón seguido, el centro desde la esquina de Nacho Fernández encontraría un pivoteo en el primer palo de Otavio y luego Rubens, quien solo debía empujarla, no pudo empalmarla y se perdió la más clara del partido.

El partido tendría un cambio y nada favorable para los millonarios. Pedro Ortiz sería acribillado, pero aguantaría todos las balas del Mineiro. Al minuto 24, Fernández vuelve a centrar una pelota, Alonso llega bien para el testazo, pero el portero de Emelec tuvo una salvada prodigiosa.

El Mineirao, un ambiente especial en un estadio especial Leer más

A Emelec le costaba mucho. Ya eran minutos en los que no podía hacerse fuerte en el mediocampo y lo arrinconó en su área. El partido lo sufría y, cuando tenía la pelota en ataque, no encontraba los caminos para hacerle daño al Galo. Era dominio absoluto del Atlético Mineiro que no encontraba vencer a Ortiz.

Pero después de lo sufridos 20 minutos, tendría un respiro. Arroyo tuvo una gran recuperación en el mediocampo, se juntó con Zapata y este dibujó un remate que no tuvo destino a gol, pero fue el primer acercamiento.

Así como en el Capwell, los últimos 10 minutos fueron positivos para Emelec. El Bombillo sobrevivió las arremetidas del local y era su tiempo para atreverse un poco más. Aunque se insinuó con mayor peligro, no fue tan gravitante. Los primeros 45 minutos se iban sin goles y con mucho drama.