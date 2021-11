Los hermano Lara, amos del medio campo

Su padre, Rolando Lara (c), ha inculcado a sus hijos Joseph (i) y Thiago (d) el cariño por el fútbol, su hermano mayor, Adrián, estuvo en las formativas de Emelec.

Cuando de niño empiezas a patear el balón, inmediatamente identificas si esa pelota puede llegar a ser tu mejor amiga o no. Esto queda en le memoria de ese niño hasta que logra o no el sueño de convertirse en jugador profesional y, en la mayoría de casos, esta pasión por la ‘caprichosa’ se hereda de padre a hijo.

Esto ha sucedido en la familia Lara, en la que los pequeños Joseph y Thiago recibieron desde muy chicos ese idilio con el fútbol y hoy pueden presentar sus credenciales en el Torneo Ciudad Milagro Copa Diario Extra, en el cual denotan virtudes que los hacen marcar diferencias en su Club Deportivo Especializada Formativo Chérrez.

Su equipo se enfrentó este último fin de semana contra Milagreñitos FC y aunque no lograron sacarse ventaja en el marcador, Joseph, de 7 años, y Thiago, de 6, fueron los dominadores del medio campo de su equipo, intentando generar ocasiones de peligro para sus compañeros en la ofensiva.

Ambos recibían indicaciones de su entrenador para mantener el orden, el más joven juega de 5, fijo en la marca en ese sector del campo y el otro como un 8, se desprendía de la media para llevar fútbol al ataque.

Joseph destaca por su destreza con ambos pies, por ratos controlaba el balón con la zurda, pero a la hora de pasarla lo hacía con derecha o viceversa, un ambidiestro con mucha técnica. Mientras que el pequeño Thiago es derecho neto y gozaba de una velocidad relampagueante.

“Juego fútbol desde hace dos años con mi papá. Él tenía una cancha en la finca y jugábamos ahí. Yo de grande quiero ser como Cristiano Ronaldo y de acá como el Kitu Díaz, por eso pateó con las dos piernas”, dijo el mayor de los Lara, quien también reconoció ser hincha de Barcelona.

Mientras Joseph contaba su historia, Thiago se acercó y reconoció que le gusta jugar con su hermano.

“Yo tengo 6 años, pero a mí no me gusta Barcelona, a mí me gusta Liga de Quito. Yo también juego en el medio campo”, dijo mientras reía.

Ambos tienen la ilusión de algún día defender la camiseta de Barcelona y Liga de Quito, hasta eso, se los disfruta en el Torneo Ciudad Milagro Copa Diario Extra.