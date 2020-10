Helen, a punta de golpes a Tokio

“La disciplina crea logros” y “las medallas se consiguen en los entrenamientos”. Con esas dos frases Helen Michelle Sánchez Palacios define su vida deportiva.

La boxeadora nacida en Portoviejo, provincia de Manabí, campeona nacional en cuatro oportunidades, es una muestra de lucha, constancia y dedicación.

A sus 8 años en busca de experimentar algo diferente, la manabita, quien pelea en la categoría Pluma (57 kg), decidió “romper el molde” a esa edad y escoger un deporte considerado “para hombres” que con el paso del tiempo se convirtió en su vida.

“Quise probar algo nuevo y me animé por esta disciplina. Recuerdo que Abelardo Mensoney, Luis Guamán, Fermín Mera, Edwin Intriago y Edgar Loor, fueron parte de mi formación en el inicio de mi carrera como púgil”, comenta.

Hoy, a sus 20 años, Helen ha edificado una carrera deportiva que va en ascenso y en busca de conseguir muchos más logros. Ha obtenido medallas internacionales en copas importantes de Guatemala, República Dominicana; asimismo es parte de la selección ecuatoriana de boxeo desde el 2019.

“Mi mayor anhelo es participar en unos Juegos Olímpicos, vivir esa experiencia, hacer que cada sacrificio valga el esfuerzo; soy ambiciosa y trabajo para cumplirlo”, expresa emocionada.

Para Helen el cuadrilátero es su mundo, es allí donde olvida todo. “Existe en mí una combinación de nervios y adrenalina que son normales porque estoy a punto de pelear y demostrar mi potencial”, destaca.

Que cada esfuerzo al final tendrá sus frutos es algo que la portovejense entiende muy bien, porque sus acciones así lo han demostrado.

“Hace unos años me preparaba a doble jornada para competir en Juegos Nacionales. Me tocaba levantarme a las 04:20 de la madrugada, me alistaba y salía de casa para agarrar un autobús y luego trotaba 10 minutos para llegar a mi entrenamiento. Así de lunes a viernes con constancia. ¿Y adivinen qué? Logré mi objetivo. Fui Campeona Nacional”, exclama.

Durante la pandemia Helen tuvo que cambiar muchas cosas de lo planificado, sin embargo tomó esta situación como una oportunidad de mejorar sus falencias. Desde casa realizaba los entrenamientos por medio de la plataforma ZOOM dirigidos por el cuerpo técnico del equipo nacional.

Actualmente se encuentra en un concentrado en la provincia de Napo (Tena), entrenando arduamente para los próximos eventos deportivos.

Incentivo a que los jóvenes persigan sus sueños, que no permitan que nadie les diga que no son capaces de lograr sus objetivos. Helen Michelle Sánchez



