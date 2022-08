Héctor Lautaro Chiriboga, desde el sábado 20 de agosto, se ha mantenido alejado de las redes sociales e incluso casi no responde el celular. En una breve conversación con EXPRESO mencionó que no hay palabras para describir aquel momento de reacción tras la agresión al juez Álex Cajas.

“Estábamos pasando por una situación muy crítica que podíamos perder la categoría- sé que no hay excusas-la reacción fue instantánea y después se vino el arrepentimiento. Lo único que me queda es pedir disculpas al aficionado, al fútbol y en especial al equipo”, manifestó Chiriboga, quien podría estar afuera del club Macará donde su función era de preparador de arqueros.

Agregó que las sanciones que tomen ya sea del club, como de la Federación serán recibidas con dolor. “En las redes sociales los directivos manifestaron que estaba prácticamente afuera, pero aún no me notifican de manera directa. Estoy muy agradecido con el club, en especial con el ingeniero Miller Salazar, porque de estos 22 años que tengo en Ambato, 14 estoy vinculado con Macará. Primero como jugador en 1999 y después como preparador de arqueros. La sanción que venga la acataré con arrepentimiento. No tuve que haber terminado mi carrera así, pero la vida sigue adelante. Son cosas que suceden”, expresó el exgolero.