Héctor Cueva: “La gente con discapacidad ya es vista de otra manera”

Héctor Cueva fue mesero y comerciante. Durante ese camino, hace 44 años y 9 meses aproximadamente, y casi que de manera casual, tuvo en sus manos una propuesta que sin pensarlo le iban a hacer encontrar su objetivo en la vida: visibilizar a personas con discapacidad, siendo el responsable de la marca Olimpiadas Especiales en Ecuador. Hoy, próximos a cumplir sus bodas de zafiro, la organización da un vistazo hacia lo realizado y concluye en el poder de gestión del ente para poder cambiar la manera de pensar en una sociedad donde aún hay más trabajo por hacer.

Hace poco se realizaron los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales en Manta, ¿qué sabor le dejaron?

De satisfacción. Las instituciones de apoyo, Fuerzas Armadas, empresa privada y demás, fueron cruciales. La planificación de casi un año rindió sus frutos haciendo vivir una fiesta deportiva completa en Manta, donde toda su gente solo tuvo gestos de cariño y respeto hacia nuestros chicos.

¿Cuántos deportistas reunieron?

Fueron cerca de 700, de todos los rincones del país. Si bien en otras ediciones hubo más, hay que fijarse los esfuerzos que hoy en día realizan todos para poder entrenar y mantenerse en el deporte; considerando aquello, el número fue bastante bueno.

¿Cómo ha sido el proceso de Olimpiadas Especiales para llegar a esto?

El 7 de noviembre, la organización en Ecuador estará cumpliendo 45 años. A lo largo de ese tiempo, hemos realizado 22 Juegos Nacionales ya.

¿Cuál cree que ha sido el mayor cambio que han generado en los ecuatorianos?

Definitivamente, el de la mentalidad en muchos aspectos; hoy en día la gente con discapacidad ya es vista de otra manera, se las respeta aún más. Sabemos que hay muchas fundaciones u organismos que hacen lo que nosotros también hacemos y aunque ustedes no lo crean, nosotros también aprendemos de ellos.

¿No cree que lo que hacen es labor de otras autoridades?

Sí, pero tampoco estamos reclamando. Lo hacemos porque sentimos que debemos poner nuestra parte; no todo es pedir. No somos ejemplo de nada, ni de nadie. Lo que hacemos, lo hacemos con pasión, y cuando pasa, eso se transforma en cariño, respeto y responsabilidad.

¿Qué hacía usted hace 44 años cuando no existía Olimpiadas Especiales?

Tenía 33 años y me dedicaba a muchas actividades. Personalmente, trabajo desde los 15 o 16 años. Fui mesero en el Congreso Nacional y, gracias a Dios, mi familia siempre me ha acompañado en todo momento. Recuerdo que un día yo estaba en la Concentración Deportiva el Pichincha, que en ese entonces era presidida por Sergio Sevilla y Oswaldo Salazar, porque vendía implementos deportivos y me fijé que había una reunión a pocos metros de donde yo estaba. Me dijeron que era un gringito que llegaba con el proyecto de Olimpiadas y me quedé escuchando y me interesó. El resto es historia.

¿En algún momento, por alguna complicación o presupuesto, pensó en dejar el proyecto?

Nunca. Creo que es bueno cuando hay problemas porque eso nos hace más fuertes. Yo disfruto de hacer esto. Muchos pueden pensar que Olimpiadas Especiales Ecuador tiene mucho dinero, pero esto es gestión.

¿Hasta dónde piensan llegar?

Yo ya tengo 77 años y si bien ya no poseo las mismas fuerza que cuando tenía 44 o 55, trabajo con mi familia, como mi hijo Nicolás, quien deberá tomar la posta. Aun así, yo encantado de seguir hasta cuando pueda. Creo que lo mejor que me ha pasado es llegar a esta edad y hacer lo que estoy haciendo, me siento útil. No en vano troto todas las mañanas 45 minutos o 1 hora... qué más puedo pedirle a la vida.

Cueva junto a su hijo Nicolás, con quien trabaja apuntalando para que la organización amplíe aún más su campo de acción. Freddy Rodríguez / Expreso

¿Los Juegos Nacionales, aparte de concienciar, tenían un objetivo internacional?

Sí, eran clasificatorios para empezar a armar al equipo que representará al país en los Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales, que se van a realizar en Asunción, Paraguay, del 3 al 13 de octubre. Actualmente, se desarrollan los microciclos con cerca de 60 deportistas escogidos de varias provincias. El número final de la delegación será de 26 deportistas en seis disciplinas.

¿Tendrán alguna particularidad estos Latinoamericanos?

Sí, la selección de fútbol femenina estará compuesta por seis deportistas de Olimpiadas Especiales y cuatro deportistas sin discapacidad que son de Independiente del Valle, de su club Dragonas, siendo este otro ejemplo de inclusión. Olimpiadas Especiales es el único organismo que tiene ese tipo de equipos unificados, ya lo tuvimos en el 2028 cuando fuimos a unos Juegos Mundiales, donde 9 deportistas nuestras jugaron en el mismo equipo con 6 chicas de Independiente, con quien al final quedaron campeonas mundiales, entre 190 equipos que integran el movimiento Special Olympics.

¿Algún otro hito conseguido por Ecuador en este tipo de competencias?

Sí, de Ecuador nació la iniciativa de que por primera vez en una Copa América, la reciente en Estados Unidos, Olimpiadas Especiales aparezca en la banda de capitán. Figuras como Messi, James Rodríguez, entre otros, llevaron la insignia con la frase “elige incluir”. De aquí nació esto en 2008, cuando Liga y Deportivo Quito decidieron adoptarlo; ya luego fue presentado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, donde se unió Independiente, luego la selección absoluta de Ecuador usó la iniciativa en todo el proceso eliminatorio para Brasil 2014 y el tema trascendió a la Conmebol para desencadenar en llevarlo a una Copa Libertadores Femenina en Quito y ahora la Copa América. Este tipo de cosas nos da orgullo a nivel regional, pero todos sabemos que esto fue algo que nació en Ecuador.

¿Qué les falta por conseguir?

Queremos seguir creciendo y creando conciencia en todos. Solo para estos Latinoamericanos de Paraguay irán 1.000 deportistas, entre los que Ecuador estará bien representado. El Gobierno de ese país está invirtiendo en esta cita cerca de 10 millones de dólares. Es importante que nos demos a conocer, porque en muchos hogares hay gente con discapacidad que no les dan ese espacio o la confianza para que hagan deporte. Hay gente con la que hemos viajado que incluso nunca se habían subido a un autobús. Hay mucho por hacer aún.

