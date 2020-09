Gustavo Alfaro: "Que el jugador no me falle porque no tendré piedad"

El entrenador de la selección nacional, Gustavo Alfaro, fue claro con el manejo disciplinario que mantendrá en su proceso. "En el fútbol hay lealtades y traiciones. Tarde o temprano, cada uno termina manifestándose de qué lado va a estar. Yo elijo la lealtad", dijo este lunes 7 de septiembre de 2020, durante la primera rueda de prensa que dio en el país.

Con eso, hizo referencia al comportamiento que espera de los futbolistas. "Cuando yo dirijo al jugador pasa a ser parte mía, pero que no me falle porque no voy a tener piedad con él. No tendré piedad conmigo mismo. Quiero que me pague con la misma moneda con la que yo pago. Si quiero que las normas se cumplen, el primero que las debe cumplir soy yo. El jugador es jugador de fútbol las 24 horas", sentenció.

Eso sí, explicó que los yerros del pasado están olvidados. Por ahora, todos los jugadores pueden ser considerados, salvo los que públicamente no quieren ser parte del proceso. "Me gustaría que el jugador sea fanático de la Selección como es el hincha, que se desespere por entrar a la cancha, que sienta la sensación de que está haciendo algo único en la Selección. No se viene por plata, a la Selección se viene por hambre de gloria".

La nómina hasta el 18 de septiembre

Alfaro tendrá hasta el 18 de septiembre para armar la primera nómina con miras al inicio de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022. Esa será la denominada "lista de bloqueo". A partir de ella definirá a los elegidos para los juegos contra Argentina y Uruguay.

A pesar de que restan once días para ese tope, Alfaro confía en que tendrá una buena base. "La verdad es que Ecuador tiene la estructura para potenciar el crecimiento de su fútbol,en lo local e internacionales", dijo en la rueda de prensa de este lunes 7 de septiembre de 2020.

Las herramientas que usó para ganar al tiempo son: observación de los partidos de LigaPro, observación de los jugadores en el exterior, informes de Jorge Célico. Además, distribuirá a los integrantes de su cuerpo técnico para observar todos los juegos posibles.

Y mientras hace eso, agregó, tendrá que mirar de reojo la logística, ya que existen complicaciones en los vuelos por la emergencia sanitaria mundial. "Ya se verá si el equipo completo trabaja en Quito o alguien se sumará directamente en Argentina, estamos viendo todas estas posibilidades porque hay que fijarnos en todos los detalles".

Lo que observa para armar el equipo

Entre los aspectos que tomará en cuenta para decidirse por los futbolistas serán considerados: momento de competencia, estado de forma, realidad de los jugadores y tiempos de logística.

El técnico advirtió que no está en cero. De paso, explicó que ante la falta de espacio para entrenar, se dedicará a conversar con los futbolistas para explicarles lo que busca en cada una de las líneas. Ya cuando se junten repasarán esos movimientos. "Eventualmente tengo las claves del partido, por donde pasa, entonces por ahí tenemos que inclinarnos. Por ahora estamos lejos de una estrategia. Primero definiremos el plantel, luego el equipo y al final la estrategia.

El primer diagnóstico

Alfaro señaló que todavía está en fase de diagnóstico. Por ahora admite que hay muchas opciones en ciertos puntos, sobre todo en la ofensiva; pero que también necesita más posibilidades en otros sectores. "Veo que el equipo para adelante irá bien. Hay capacidad para hacer buenas transiciones, rápidas, veloces. Pero necesitamos también jugadores en otras zonas que se ajusten a esa necesidad. Hay que trabajar para que los defensores achiquen espacios".

Copa América, otra ilusión

Alfaro lo explicó claramente. La prioridad es llegar al Mundial de Catar, pero afrontará la Copa América "con toda la seriedad". No la usará como laboratorio. Al contrario, dijo, irá a ganarla. "Cada proyecto que tomo es para pelear por ser campeón. No digo que seré campeón. Digo que en todos los torneos siempre busco llegar a lo más alto. Es una ambición", sostuvo.