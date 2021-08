Gustavo Alfaro: "La clave está en no repetir los errores que cometimos contra Perú"

El entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol conversó con los medios pensando en el duelo contra Paraguay en la vuelta de las eliminatorias sudamericanas, en la que luego medirá a Chile y Uruguay en Montevideo.

“La clave está en no repetir los errores que cometimos en el partido contra Perú, en no quedar estirados en el manejo de la pelota, en el aprovechamiento de las distancias, en la intensidad que tenemos que tratar de proponer al partido”, empezó diciendo.

Sobre la prohibición de clubes para eliminatorias, Alfaro fue contundente: “Ha sido para mí y para la mayoría de las selecciones en este tiempo quizás la lista más compleja”.

Alfaro se refirió a la convocatoria de Byron Castillo y reconoció que “lo venía siguiendo, nos ponemos contento que se haya podido arreglar toda su situación. Ojalá que pueda darnos en la selección lo que ha dado en Barcelona”.

Habló del estado actual de Sebastián Méndez y cómo anda para esta triple fecha. “Está en un proceso de recuperación todavía no está recuperado. Quizás Sebastián no sume ningún minuto o sí, no sé, pero no voy a arriesgar un jugador. Para mí es un jugador importante”

Sobre los no convocados y reservados como Erick Ferigra y Jackson Porozo, quienes se mostraron algo descontentos con la última nómina, aclaró.

“Nosotros tenemos una lista de bloqueos, eso no quiere decir que serán convocados. La lista la envié entre el 15 y 17 de agosto. Si no hago ese bloqueo anterior, no puedo citarlos. En el bloqueo se enviaron 39 jugadores, quedaron un montón fuera”, explicó.

Por último, se pronunció acerca de la vuelta del público a los estadio. “La verdad que lo primero que me genera es alegría. Lo más lindo de acercarse a una seudonormalidad es vivir de los espectáculos públicos aún más cuando se habla de arte y cultura como es el fútbol, masivos, puedan ser presenciados por el público. Ojalá podamos tener esa chance de poder incrementar ese aforo que pueda venir al estadio. El fútbol sin la gente no es el fútbol", cerró.