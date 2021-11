Guayas toma la punta de los Juegos Nacionales Juveniles en Imbabura

Transcurridos los primeros 6 días de competencia de los Juegos Nacionales, Guayas domina el medallero general con 37 preseas, entre ellas 20 de oro, 7 de plata y 10 de bronce, seguido de Pichincha (12 oros, 19 platas y 18 bronces) y Azuay (11 de oro, 11 de plata y 12 de bronce). Cuarto es el anfitrión Imbabura con 7 de oro.

Este viernes 5 de noviembre, uno de los deportes que la delegación albiceleste festejó pletórica fue la consecución del título en baloncesto femenino, donde el equipo celeste y blanco se impuso a su rival de toda la vida, Pichincha, por marcador de 52 - 39.

De acuerdo con el presidente de Fedeguayas, Roberto Ibáñez, en una entrevista previa con Diario EXPRESO, este era uno de los deportes que la dirigencia quería recuperar. Sumado al fútbol y la natación, donde la delegación oro y grana había tomado ventaja en anteriores ediciones.

Gimnasia artística fue otro de los deportes que ya cerró participación y donde Guayas también lideró. 8 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce fueron la cosecha en las pruebas de suelo, arzones, anillas, salto, paralelas, barra y all around para varones y salto, asimétrica, viga, piso, equipo y all around en damas.

En judo la albiceleste conquistó la disciplina con 7 medallas de oro, 2 de plata y 4 de bronce.