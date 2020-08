Guayaquil City protesta a la Comisión de Arbitraje tras el referato de Roddy Zambrano

La dirigencia de Guayaquil City, presidida por Iván Mendoza Burgos, hizo un reclamo formal al titular de la Comisión Nacional de Arbitraje, Carlos Manzur, por las decisiones arbitrales que ejecutó Roddy Zambrano en el último choque entra el equipo guayaquileño e Independiente del Valle en el estadio Olímpico Atahualpa.

"El día de ayer, 30 de agosto de 2020, durante el partido Independiente del Valle vs. Guayaquil City se vieron cosas muy extrañas en cuanto al comportamiento arbitral. Queremos respetuosamente hacer ciertas consultas para que ustedes nos sepan explicar cuál sería o cuál debe ser el procedimiento cuando existe un evidente perjuicio", empezó explicando el presidente del City.

"En la jugada del 1-0 claramente el jugador Gabriel Torres se encuentra en offside, por lo que la institución que me honro en representar se ve gravemente perjudicada. No voy a ahondar en el garrafal error del juez de línea porque estoy seguro que usted junto con su respetable comisión realizan y realizarán todos los esfuerzos posibles para que estos fallos no sucedan. Debido a esto nuestro entrenador le manifiesta lo sucedido de manera respetuosa al señor central Roddy Zambrano, este a los gritos le dice que se calle y lo termina expulsando (primera vez en sus 100 partidos dirigiendo). No contento con esto también expulsa al asistente técnico. Es decir, gracias al error de los árbitros mi equipo terminó con un gol en contra y sin entrenadores para dirigir", agregó.

El comunicado que adjunta anexos en los que se reflejan documentos como fotos de las transmisiones en los que se notan los errores que protestan. Sin embargo, lo del juego del domingo, dicen, no es la primera vez.

"El error de ayer no es un error aislado, nuestro equipo ha sido perjudicado ya en dos veces anteriores por fallas y errores arbitrales. En la primera fecha vs. El Olmedo y en el partido vs. Liga de Portoviejo. Asimismo fuimos perjudicados con goles en contra existiendo claras acciones de fueras de juego, esto es, nos han perjudicado en el 33% de nuestros partidos jugados hasta la fecha de hoy", continuó el reclamo.

Guayaquil City ha sacado resultados positivos en esta temporada 2020. Es octavo en la tabla de posiciones, tiene 12 puntos, 11 goles a favor y 12 en contra. El miércoles jugarán contra Universidad Católica.