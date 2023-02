Es por donde entran y salen jugadores, dirigentes, entrenadores, partes del cuerpo técnico y miembros de las formativas. Es pasando por esas puertas que se sabe si los futbolistas van ansiosos, preocupados, con buen o mal semblante, de ahí que la voz de Andrés Campoverde y Junior Cabezas, guardias de las entradas de Barcelona y Emelec, respectivamente, pueden llegar a ser el ‘termómetro’ ideal previo a un inicio de temporada como el que comienza el este viernes 24 de febrero de 2023.

Emelec: Jhon Jairo Sánchez y Diego García, enfocados para enfrentar a Libertad Leer más

De trato afable y humilde, ambos comparten la responsabilidad de mantener seguros la interna del complejo que resguardan, por lo que pueden dar fe que los equipos se encuentran absolutamente concentrados. Pocos hablan; no hay mucho movimiento de hinchas que los persigan y más bien a los jugadores se los ve serenos y enfocados.

Andrés llegó al Ídolo un día de mucho movimiento: el 29 de marzo de 2022, justo para el partido entre las selecciones de Ecuador y Argentina que se jugó en el estadio Banco Pichincha por el cierre de Eliminatorias Sudamericanas de esa fecha.

“Abrí las puertas para que los buses de la Tri y Argentina ingresen... Pude ver a Messi y otros cuatro jugadores más que llegaron, pero en un carro particular y más pequeño. Son anécdotas que uno recuerda”, dice aún emocionado Andrés.

Quiteño de nacimiento, pero guayaquileño de residencia, el portero canario bromea con que se sabe “hasta el número de placas”, de los aproximadamente 30 carros (entre jugadores, cuerpo técnico y directivos) que llegan a diario al escenario deportivo entre las 06:30 y 11:00, cuando finaliza el entrenamiento del cuadro canario.

Andrés Campoverde lleva un año trabajando para el elenco canario en el portón de acceso a las inmediaciones del estadio Banco Pichincha. En su primer día resguardó el partido Ecuador-Argentina. alex lima

Ricardo Gareca se acerca a la selección de Ecuador Leer más

“Están tranquilos. Poca gente (hinchas) ha venido a esperar los carros de los jugadores entrar o salir y eso es bueno porque los están dejando trabajar”, precisó.

Del lado de Emelec, Junior Cabezas es el hombre de las puertas del Complejo Rocafuerte, propiedad del Bombillo, ubicado en el km 17 1/2 vía a la costa, donde todos estos días de lluvia ha entrenado el Bombillo.

Con apenas 21 años, el joven, hincha confeso del equipo, dice tener un mes en el cargo. Está emocionado.

“Tuve la suerte de ingresar. Mi papá me pidió la hoja de vida y la entregó al club y gracias a Dios me contrataron... “Me he hecho panas de los chicos, de los profes, de los directivos y hasta de los padres de familia”, asegura.

Sobre el inicio del campeonato, Junior recalca que hace una semana el movimiento es incesante, ya que por motivo de la época lluviosa, el primer plantel cambió su lugar de entrenamiento del tradicional Polideportivo Los Samanes, a la vía a la Costa.

El City pega primero, pero el Leipzig se levanta Leer más

“Ahora estoy ingresando a las 06:00. Desde el lunes pasado la actividad se ha reforzado, llegan más carros de lo habitual; supongo que los jugadores (de Primera) querían ver cómo era venir acá. Pero ya después llegaban de hasta tres en un mismo carro”, señaló.

Lateral derecho, el joven guardia participó en múltiples torneos interbarriales como futbolista; sin embargo nunca llegó a debutar y tampoco jugar en Emelec. Pese a ello ahora estar ‘puertas adentro’ y tener el roce o así sea “un saludo” de estrellas como Miller Bolaños, Jhon Jairo Sánchez o Brayan Angulo, para él es “valioso”.

Los equipos del Astillero están listos. Andrés y Junior apuestan por buenos resultados para que todo lo que vean entrar y salir por las puertas que custodian sean caras felices y no de tristeza.