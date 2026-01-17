Expreso
Bichette llega de Azulejos, donde fue primero en la Conferencia Este de la Liga Nacional.Cortesía

Grandes Ligas: Bo Bichette a los Mets por 3 temporadas y $ 126 millones

El campocorto brasileño-estadounidense​ de los Azulejos de Toronto dio el salto en las Grandes Ligas de Béisbol

Los Mets de New York acordaron un vínculo de tres temporadas y 126 millones de dólares con el jugador de cuadro interior Bo Bichette, de 27 años, anunció el portal oficial MLB.com.

Bichette, quien la pasada temporada jugó para los Azulejos de Toronto, era la principal figura de ofensiva que aún quedaba en el mercado de agentes libres de las Grandes Ligas de béisbol, pues el jueves el jardinero Kyle Tucker alcanzó un acuerdo por cuatro años con los Dodgers de Los Ángeles.

La llegada de Bichette fortalece notablemente la ofensiva de los Mets, que perdieron al inicialista Pete Alonso en la agencia libre y cambiaron a los titulares Brandon Nimmo y Jeff McNeil.

La llegada de Bichette debe precipitar un replanteamiento de los Mets, ya que con la presencia de Francisco Lindor en el campocorto y Marcus Semien en la segunda base, ambos ganadores del premio Guante de Oro por su labor defensiva en esas posiciones, el nuevo integrante de los Mets tendrá que mudarse a la tercera base.

La pasada temporada Bichette bateó para promedio de .311, con 18 jonrones y 94 remolcadas.

