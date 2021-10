La gran duda de Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro no ha encontrado un jugador indiscutible que cubra la posición de volante izquierdo. Por ello sigue probando. Ahora, el seleccionador de Ecuador convocó a un nuevo nombre: Jeremy Sarmiento, quien milita en Brighton & Hove Albion de la Premier League.

También llamó a Ayrton Preciado, quien recientemente se recuperó de un desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha y según su técnico en el Santos Laguna, Guillermo Almada, “no está preparado” para encarar la triple fecha de eliminatorias. Además, citó al atacante Joao Rojas que puede jugar por esta banda.

Desde el pasado 25 de agosto de 2020 que Alfaro fue anunciado como estratega de la Tricolor, en esta posición fueron titulares ocho jugadores diferentes: Ángel Mena, Romario Ibarra, Renato Ibarra, Pervis Estupiñán, Adolfo Muñoz, Junior Sornoza, Preciado y Rojas.

El exseleccionado Raúl Avilés cree que el estratega argentino tiene que decidirse por un jugador o cambiar de esquema, puesto que las constantes rotaciones en este puesto causan preocupación.

Este tipo de incertidumbres crean malestar en los jugadores porque están con la disyuntiva si van a jugar o no. Si no encuentra al jugador ideal que cambie el esquema, a uno donde pueda alinear a todos los jugadores con seguridad. Esa inestabilidad que ha mostrado para encontrar al volante izquierdo se la transmite a los jugadores. Ney Raúl Avilés

La Turbina, como lo conocen, recalca que el jugador que más opciones tiene para ser titular ante los bolivianos, este jueves 7 de octubre, a las 19:30, en el estadio Monumental, es Joao Rojas, ya que tiene buena forma física y se ha destacado con Emelec en la LigaPro.

“Preciado no viene con ritmo y ya lo dijo Almada. Trae a ese muchacho (Sarmiento) y no se ha visto cuál es el nivel de él. Me la jugaría por Joao Rojas, a pesar de que solo ha jugado en los primeros tiempos de los partidos de la selección y ha pasado desapercibido. El jugador para esa posición es Jhojan Julio, pero en esta ocasión ni lo convocó”, dijo Avilés.

Además, asevera que la Tricolor no debería tener problemas en ganar ante Bolivia, pero tendrá que cuidarse de la contundencia de su delantero Marcelo Moreno Martins, que es el goleador de las eliminatorias con 8 tantos.

“Históricamente siempre le hemos ganado a Bolivia, pero en esta ocasión hay que cuidarse porque tiene al goleador de las eliminatorias y porque jugando de visita se hace fuerte. En esta clasificación le empató a Chile en su casa. Si estamos aplicados podemos ganar dos a cero”, enfatiza la Turbina.

Por su parte, el exseleccionado Ángel Fernández expresa que Ayrton Preciado debe ser titular, ya que en la Copa América 2021 demostró que ocupa bien la posición, debido a que tiene desborde rápido y ayuda en la recuperación del balón.

Ayrton es el jugador titular en esa banda y lo demostró en la Copa América. Si el técnico Gustavo Alfaro lo convocó es porque considera que está bien físicamente y puede aportar en la Tricolor. En el caso de Joao, él no ha destacado con la selección, pero en el Monumental puede sacar a relucir su juego que lo hace lucir en Emelec. Ángel Fernández

Los aficionados compraron las entradas para el partido entre Ecuador y Bolivia, en las boleterías del Monumental. En la fila se encontraron hinchas que viajaron desde diferentes ciudades del país. Christian Vásconez / Expreso