Gonzalo Plata niega que indisciplina lo dejó fuera de la Copa América

Con la publicación de la nómina de 26 jugadores que formarán parte de la Tricolor para la Copa América y la ausencia de Robert Arboleda y Gonzalo Plata en el listado se dedujo que sería como castigo por el acto de indisciplina cometido en la última concentración de la selección en Estados Unidos.

Lea también: ¿Quién es Layan Loor y dónde juega el reemplazo de Pervis Estupiñán?

Plata, mediante un comunicado en sus redes sociales, primero pidió disculpas por lo sucedido previo al juego amistoso ante Italia y enfatizó que "cometí el error de ir a un lugar en mi día libre y alguien publicó un video sin nuestra autorización. Quiero dejar claro que no fue un acto de indisciplina y lamento que se haya malinterpretado".

Copa América 2024: ¿Cuándo empieza el torneo? Leer más

También hizo su descargo sobre el no estar entre los convocados asegurando que no ha sido notificado de alguna sanción por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y señaló que su ausencia se da por una decisión técnica del seleccionador Félix Sánchez Bas.

"No he recibido ninguna comunicación oficial diciendo que esa es la razón por la que no me convocaron. Creo que la decisión es más técnica porque otros compañeros sí fueron convocados, de todas maneras respeto la decisión aunque me duele no poder representar a mi país en esta ocasión", reseñó.

Finaliza el escrito resaltando que "mi compromiso con la selección sigue siendo total", que buscará volver a ser parte del combinado nacional y que "he cometido errores en mi vida, pero nunca he cometido un acto de indisciplina en los cinco años que llevo siendo convocado".

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!