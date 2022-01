GolTV y su contrato, contra las cuerdas

El fútbol ecuatoriano, o al menos la mayoría de sus clubes, están en disputa con GolTV. El pasado miércoles 5 de junio, los equipos que integran la LigaPro se reunieron para buscar una solución a la deuda que mantiene la empresa que preside Paco Casal y terminó con un ultimátum de 15 días para que salden los valores pendientes.

En total fueron 14 clubes que firmaron este documento y otros nueve estaban opuestos a esta decisión: Barcelona, Emelec, Guayaquil City, Orense, Gualaceo, Cumbayá, de la Serie A; y de la B, Manta, El Nacional y Olmedo.

No lo están analizando y están jugando con fuego ¿Quién va a pagar 500 mil dólares por transmitir Serie B? Nadie. Gualaceo, recién sube, e ingresará 800 mil dólares y no quieren perderlos. Deportivo Cuenca recibe 1 millón 400 mil dólares. ¿Quién va a pagar eso? Miguel Ángel Loor, presidente de LigaPro

EXPRESO conversó con Miguel Ángel Loor, quien está consciente de la deuda que debe cancelar GolTV, pero al mismo tiempo es realista con el futuro de los derechos de tv. “Ok terminamos (el contrato) ¿y? No me estás proponiendo otra cosa. No hay nada más y quieren tumbar este contrato que es seguro, se están tirando al abismo sin paracaídas. Hay que buscar las formas que nos paguen, estoy de acuerdo. Aquí hay solo dos o tres clubes que pueden vender sus derechos bien, ¿y el resto? Eso no lo están analizando y están jugando con fuego”.

El representante de Emelec en esa reunión, Raúl Gómez Amador, analizó el panorama y explicó la postura del club eléctrico en este tema.

Nuestra posición como Emelec es que hagamos las gestiones y pedirles las alternativas de pago a Goltv. Desconozco la realidad de cada club, habrán quienes tienen la capacidad de mejorar sus contratos, pero Emelec tiene la certeza de que puede mejorar sus alternativas. Raúl Gómez Amador, directivo de Emelec

“En el consejo de presidentes, en una votación dividida de 14 a 9 resolvió mandar una comunicación en base a lo que dice el contrato que le notifican a GolTV que tienen 15 días para subsanar los incumplimientos o caso contrario la LigaPro tendrá la facultad de declarar terminado el contrato, pero no significa imperativamente la terminación del contrato. Creemos que GolTV ha hecho esfuerzos para cumplir, han reiterado sus intenciones de hacerlo y Emelec cree, que dar por terminado el contrato, sin tener mejor alternativa, no es una buena opción”, explicó a este Diario.

Andrés Larriva, directivo de Independiente del Valle, uno de los clubes que firmó el ultimátum, explica que el fin de esto es evitar la ruptura, pero que hayan garantías para clubes que necesitan este pago.

No queremos llegar a un litigio con GolTV, lo que queremos la mayoría de clubes es que se cumpla con la palabra. Y si no se puede cumplir, tal vez es tiempo para llegar a otros acuerdos. El espíritu de la decisión de ayer es pedir a GolTV que cumpla. Andrés Larriva, directivo de Independiente del Valle

“La situación del fútbol ecuatoriano es muy compleja. No se trata de que se pague todo ahora o se termina el contrato, se necesita que se pague un recurso que es fundamental para que se sostengan algunos clubes. Estamos notificando el incumplimiento del contrato por parte de GolTV, que nos da la potestad de romper el contrato, pero la intención no es ese camino. Los incumplimientos de GolTV nos tiene muy incómodos a los clubes, que necesitan certezas y no deudas”, dijo.

Por último, Rafael Verduga, de Barcelona enfatizó en que “hay un contrato de por medio, con las condiciones establecidas, las cuales hay que respetar. Además, en caso de que se pudiera finiquitar unilateralmente el acuerdo, no hay opciones concretas hasta ahora”.

El actual sistema de pago perjudica a Barcelona, pues apenas nos corresponde menos del diez por ciento ($ 2,5 millones). Obviamente, si negociamos aparte podríamos obtener mayores beneficios, pero esto es algo que ya está establecido. Rafael Verduga, directivo de Barcelona

GolTV pagó el 5 de enero 1 millón 200 mil dólares; y de lo que corresponde a 2021, ha pagado 16 millones y faltan 12. Loor confía que para el inicio del torneo, el 18 de febrero, “GolTV va a pagar; Directv ya no va a transmitir el fútbol, ahora solo Disney plus. GolTV está en firme, pero hay que esperar. Los clubes tienen que entender que no hay otras alternativas”.