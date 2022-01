El presidente de la LigaPro conversó con EXPRESO sobre la última sesión de presidentes que se celebró el pasado miércoles 5 de enero. La principal novedad fue el ultimátum de 15 días que tendrá Goltv para pagarle los saldos pendientes a los clubes, caso contrario buscarán rescindir el contrato con esta empresa.

Loor habló directo y sin tapujos. "Ayer algunos entraron en razón y se asustaron. Ok terminamos ¿y? No me estás proponiendo otra cosa. No hay nada más y quieren tumbar este contrato que es seguro, se están tirando al abismo sin paracaídas. Hay que buscar las formas que nos paguen, estoy de acuerdo. Aquí hay solo dos o tres clubes que pueden vender sus derechos bien, ¿y el resto? Eso no lo están analizando y están jugando con fuego", empezó explicando Loor.

"¿Quién va a pagar 500 mil dólares por transmitir la Serie B? Nadie. Gualaceo, recién sube, e ingresará 800 mil dólares y no quieren perderlos. Deportivo Cuenca recibe 1 millón 400 mil dólares. ¿Quién le va a pagar eso?", agregó.

Al interrogarle sobre la posibilidad de Directv tomase el control de los derechos de TV, explicó que "No existe nada formal de otras propuestas. Ni el chisme me ha llegado".

De los 23 clubes en sesión, 9 de ellos se mostraron contrarios a formar parte de esta carta: Barcelona, Emelec, Guayaquil City, Orense, Gualaceo, Cumbayá, de la Serie A; y de la B, Manta, El Nacional y Olmedo.

Sobre el efecto que pudiera obtener esta carta, Loor aclaró que sí "pudiera afectar. Se está retrasando con esto. Ayer (miércoles 5 de enero) Goltv pagó 1 millón 200 mil dólares; de lo que corresponde a 2021, ha pagado 16 millones y faltan 12", explicó.

¿Tienen la garantía de que Goltv pagará lo adeudado?, preguntó este Diario. "Van a cumplir, Directv ya no va a transmitir el fútbol, ahora solo Disney plus. Goltv está en firme, pero hay que esperar. Los clubes tienen que entender que no hay otras alternativas".

Loor, al final, explica que está completamente de acuerdo en tomar todas las medidas para que Goltv pague y se ponga al día, complete una oferta formal. Lo que no está de acuerdo es en terminar un contrato sin tener ninguna otra oferta.