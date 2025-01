Giro de Italia 2025: Richard Carapaz confirmado para la primera gran prueba del año

🚨 The road to glory starts NOW!



📈 52,500 m D+

🪨 38 km of gravel roads

⏱️ 42.3 km of time trials

⛰️ Cima Coppi: Colle delle Finestre

This is the route of the 2025 Giro d'Italia! 👇

🚨 La strada per la gloria inizia ORA!



📈 52.500 m D+

🪨 38 km di strade sterrate

⏱️ 42,3… pic.twitter.com/XKOd9SESEW