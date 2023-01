Gilmar Napa, el candado de la Tricolor sub-20

Gilmar Napa es uno de los puntos altos que ha tenido la selección sub-20 de Ecuador, en el Sudamericano de Colombia. Gracias a él, la Mini-Tri no ha sufrido goleadas en este torneo Conmebol, pues el golero de Emelec ha sido quien le ha puesto, literalmente, el pecho a los errores y desconcentraciones que han tenido los dirigidos por Jimmy Bran.

Gustavo Puerta, de la segunda división al fútbol de Alemania Leer más

Tras la última derrota (1-0) frente a Venezuela, Napa, quien atajó cuatro pelotas que tenían destino de gol, reconoció que el elenco nacional sigue sin reaccionar y que las desconcentraciones están tapando el “verdadero potencial” de esta selección.

“Somos conscientes de que tenemos cosas por corregir. En este partido (ante Venezuela) nos costó ese gol a los catorce minutos, luego salimos a buscar el partido, se buscó por todos lados, pero lamentablemente no se nos están dando los resultados”, indicó el guardameta nacional.

Napa, de 20 años, destacó que, pese a la caída ante los llaneros, sienten que podrán clasificar al hexagonal final. “Debemos concentrarnos en Uruguay, es un rival muy fuerte, pero dependemos de nosotros para avanzar”.

Por otro lado, el estratega Jimmy Bran se mostró desconcertado por la derrota ante los llaneros y asumió toda la “responsabilidad”.

“Lastimosamente no estuvimos finos (ante Venezuela), no tuvimos la fortuna, buscamos, dimos variantes para aumentar el volumen de juego, buscar las espaldas, con balón parado, con rupturas. Pero lastimosamente la pelota no quiso entrar”, comentó Bran.

Además, el exjugador nacional expresó que, pese a la derrota, confía en que se podrán reponer frente a Uruguay, en el duelo de este sábado 28 de enero (18:30).

“Hoy estamos unidos más que nunca, tenemos una vida más, un partido más y vamos a afrontarlo con uñas y dientes”.

La clasificación al hexagonal final del Sudamericano sub-20 se complicó para la selección de Ecuador, luego de la derrota sufrida el 26 de enero ante Venezuela, en la tercera fecha del Grupo B.

Con el último resultado el elenco nacional se quedó con 4 puntos y cero de gol diferencia, mientras que la Vinotinto, que había caído en sus dos primeros cotejos (frente a Bolivia y Uruguay), revivió en este torneo al sumar 3 unidades (-3 de diferencia de gol).

Por su parte los uruguayos están clasificados a la fase final de este torneo, al tener 9 puntos; Chile es tercero con 4 (-2) y Bolivia está eliminado, en la quinta casilla, con 3 unidades.

¿Cuál es el escenario para la Mini-Tri? Para que Ecuador pase al hexagonal final, que se disputará desde el 31 de enero hasta el 12 de febrero, en Bogotá, los dirigidos por Jimmy Bran deberán ganar el sábado 28 de enero a Uruguay, a las 18:30, para clasificar directamente, pues de alcanzar la victoria sumarían 7 unidades y dejarían fuera de la pelea a los venezolanos.

La Mini-Tri va por la hazaña ante Uruguay en el Sudamericano sub-20 Leer más

Empatando, el elenco nacional también se metería a la siguiente fase y obligaría a que haya un ganador en el choque entre Chile y Venezuela, que se jugará el 28 de enero, a la misma hora, pero en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Pero en caso de que la Mini-Tri pierda también podría clasificar, pero va a depender de que Chile derrote a Venezuela.

Y en caso de que estas dos últimas selecciones empaten, el combinado ecuatoriano se quedará fuera del torneo, debido a que igualaría en puntaje con la Vinotinto, y según el reglamento de este torneo, prevalecerá el resultado del enfrentamiento directo jugado entre los empatados. Es decir, Venezuela pasaría porque venció a Ecuador.