Gigi Moreira: "Poca inversión y desigualdad", los pecados del fútbol femenino

La futbolista Ligia ‘Gigi’ Moreira, capitana de la selección de Ecuador y recientemente fichada por el Villarreal español, asegura que lo que necesita ahora mismo el fútbol femenino es inversión, especialmente en Sudamérica, algo que permitiría a las jugadoras poder vivir de este deporte y alcanzar la igualdad real que tanto anhelan y por la que aún luchan en cada uno de sus países.

“Es momento de que se dé un paso adelante para invertir en el fútbol femenino, porque ahora es una inversión, pero el (crecimiento del) fútbol femenino es exponencial”, aseguró Moreira antes de sumarse a la concentración de la selección ecuatoriana para la Copa América Femenina, que se jugará entre el 12 de julio y el 2 de agosto en Quito.

“En 2030 va a ser uno de los deportes más cotizados, más vistos y más importantes del mundo. Entonces, hay que invertir ahora para aprovechar ese ‘boom’”, añadió.

La defensora, de 33 años, no negó los avances que ha vivido el fútbol femenino en los últimos años, especialmente en Ecuador, pero señaló que todavía hay “muchas cosas que se pueden mejorar”, empezando por respetar los derechos de las jugadoras.

“Seguimos luchando para que no existan estos problemas de que en algunos clubes haya jugadoras peleando porque no les están pagando, otras que no están recibiendo el salario que merece una futbolista profesional, o que tengan que estar haciendo cosas extras, en vez de dedicarse al fútbol”, añadió.

Moreira conoce muy bien esa situación cuando, aún jugando aún en Ecuador, le tocó estudiar la carrera de Periodismo, trabajar para poder vivir y entrenar y competir para seguir con su sueño. “Me di cuenta de que podía vivir del fútbol cuando me fui del país, a los 26 y 27 años. Fue bastante duro llegar a esa edad y no tener algo fijo relacionado al fútbol femenino”, recordó.

Igualdad en el fútbol

Gigi en uno de los entrenamientos con las niñas de su escuela en Guayaquil. EFE

De acuerdo con los registros, Gigi tuvo su primera experiencia internacional en el Patriotas colombiano, donde jugó dos años, para después pasar al Sao José brasileño. Desde entonces lleva seis temporadas jugando en equipos españoles como el Real Oviedo (2019-2020), el Racing Féminas (2021-2023), el Córdoba (2021-2023), el Alhama (2023-2024) y el Albacete Fundación (2024-2025).

Esa justamente esa experiencia en España la que le permitió vivir de cerca la lucha que emprendieron las jugadoras de la selección de España para exigir igualdad con un “Se acabó” que dio la vuelta al mundo.

“Ellas tuvieron que ponerse al frente para que las cosas fueran de manera correcta”, destacó Moreira, y agregó que, si bien hay algunos equipos internacionales que ya han alcanzado esa igualdad en términos de condiciones, salarios o equipamiento, aún existe una deuda en este lado del planeta.

Referente para niñas

Aunque no ha dejado la actividad, hace diez años Moreira encabeza un proyecto que creó junto a su hermana: la escuela de fútbol ‘Moreira’, en la que entrenan a niñas desde los 4 años. Empezaron con un grupo de diez y ahora preparan a unas setenta.

“Ellas alimentan mi sueño de seguir trabajando y mejorando. Quiero que vean en mí una referente y también en mi hermana, que es su entrenadora”, explicó la capitana de la Tri.

