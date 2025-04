Gerlon Congo, cuando el boxeo pudo más que la policía y el fútbol

Las historias de superación en el Valle del Chota (Imbabura) están enlazadas, en su mayoría, con ser policía, futbolista o deportista; en el caso de Gerlon Congo, debió decidir entre las dos primeras o el boxeo.

Con 13 años, el imbabureño reconoce que se desvivía por el balompié; la talla le daba para ser zaguero central. “Era de los que daba órdenes, mandaba a mis compañeros, era el capitán, y de vez en cuando daba uno que otro golpe (sonríe)”, contó a diario EXPRESO.

La mamá de Gerlon, Ludy Chalá, lo apoyaba y estaba contenta con que el último de sus cuatro hijos se dedique a lo que le gustaba; sin embargo, su papá, Abrahán Congo, esperaba que cumpliera la mayoría de edad para que se enrole en la Policía. Justo en esa disyuntiva apareció el entrenador Manuel ‘Sombra’ Delgado, precursor de un proyecto de ayuda social a los niños y jóvenes del Chota a través del boxeo, quien se fijó en el biotipo de Gerlon y lo invitó a practicar el deporte.

“Ludy es mi prima y un día le dije que lo llevara al gimnasio, pero ella no quería porque decía que estaba bien en el fútbol. Luego hablé con el papá, pero también se negó, debido a que quería que se haga policía como su hermana Jessica”, recordó Delgado.

Pese a tener a todos en contra, el entrenador siguió con la idea y lo logró. “Un día lo visité y le dije: ‘Necesito que vayas al gimnasio’ y lo convencí, tenía 13 años, desde entonces no ha dejado este deporte”, precisa con una sonrisa.

Años más tarde, ganar un diploma olímpico en París 2024 en la división de +92 kilogramos corroboró la visión de Delgado. “Primero no me gustaba, pero después me encantó la pasión, la entrega, la disciplina y el corazón que tiene este deporte; eso me llama mucho la atención”, dice ahora el imbabureño, quien tiene como referente ecuatoriano a Marlon ‘Black Boy’ Delgado, otro boxeador ecuatoriano que también fue a Juegos Olímpicos y que hoy se dedica al profesionalismo.

Por poco policía

Gerlon entrena en su provincia a espera de los concentrados de la selección nacional. Cortesía

El ‘bicho’ por ser uniformado es una historia aparte para Congo, ya que estuvo cerca de enrolarse a la Policía, de no ser por la falta de unos papeles. “Mientras conseguían los documentos le dije a Gerlon que siga entrenando, para mi suerte (sonríe) no lograron todos los requisitos y ahora disfrutamos de un buen púgil”, rememoró Delgado.

Ya después Delgado y Congo terminaron de convencer a la familia, sobre todo al papá, a base de triunfos sobre el ring. “Hoy están felices y orgullosos”, añadió el formador.

Revancha en Los Ángeles

Para Gerlon hay un antes y un después de los Juegos Olímpicos 2024. No solo fueron su primera vez en una cita de este tipo, sino que logró un diploma, de ahí que el deportista nacido en El Juncal (Imbabura) ya trabaja en la revancha dentro de cuatro años, porque a decir de él “me quedé a nada de la medalla y estoy seguro que en Los Ángeles la conseguiré”, afirmó.

“Ya empezamos el ciclo de preparación olímpica para los Los Ángeles. Actualmente estoy entrenando en mi provincia, esperando los concentrados con la selección nacional”, comentó el púgil de 23 años.

Una de las cosas que ronda la cabeza del deportista son las reglas para clasificar a las nuevas Olimpiadas, pues cambiarán con respecto a la anterior.

Cabe recordar que el pasado marzo, el Comité Olímpico Internacional (COI) decidió mantener al boxeo en el programa deportivo LA28, ya que la disciplina estaba excluida debido a que la World Boxing (WB) no tenía el aval del COI como federación internacional. De ahí que tras el consenso de 88 asociaciones nacionales, se zanjó el problema y los boxeadores finalmente sí estarán en EE.UU.

Dicho esto, el boxeador nacional tiene como evento macro de esta temporada la participación en los Juegos Bolivarianos, que se llevarán a cabo en Lima y Ayacucho (Perú) del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

