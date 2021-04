Geovanny Cumbicus: "Le devuelven los penales a Barcelona"

Geovanny Cumbicus, DT de Mushuc Runa, estaba enojado, pues después de ir ganándole 2-0 a Barcelona, estuvo cerca de perder y terminó empatando 2-2. Lo que más enojó al entrenador fue el polémico penal que se pitó en los últimos minutos y que Gonzalo Mastriani falló.

“Lamentablemente me sentí amarrado, impotente. No sé si había la misión de devolverle los penales que no le pitaron a Barcelona. Hubo mala intención. Nadie tiene que pagar los platos rotos. Iban a ganar los partidos los árbitros. Se pasaron esta vez”, expresó el entrenador, que llegó a los 15 puntos con el Ponchito.

Sobre el partido, confesó: “Fue importante comenzar ganando rápidamente, pero no pudimos sostener el marcador en el primer tiempo. Nos hicieron daño con pelota quieta. Los chicos que ingresaron suplieron la ausencia de los titulares. Tenemos una base importante de jugadores jóvenes, que tienen el deseo de ganarse un espacio”.

El duelo entre Mushuc Runa y Barcelona ya generaba polémica desde antes de jugarse y seguirá dando de qué hablar debido, otra vez, al desempeño de los árbitros.