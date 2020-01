El 10 de junio del 2020 se cumplirán 30 años del cetro de Andrés Gómez en Roland Garros, único Grand Slam logrado por un tenista ecuatoriano. El Zurdo de Oro visitó Diario EXPRESO para hablar de lo que significa este título con el paso del tiempo, del desarrollo del deporte blanco dentro y fuera del país, además del Guayaquil Bowl que se celebra en el Puerto Principal.

- Mucha gente se pregunta cuándo habrá otro Andrés Gómez en el tenis ecuatoriano, ¿qué responde usted?

- Todos trabajan. Yo pongo la pregunta al revés, en el 2025 en Suiza se van a preguntar cuándo sale el próximo Roger Federer, esto con todo el potencial que tienen ellos. Es más, en España ya están preguntando cuándo sale el próximo Rafael Nadal y tienen un Roberto Bautista Agut que está entre los 10 primeros, pero para ellos esa barra de 18 Grand Slam es complicado. Eso pone presión a los que vienen atrás, el tenis no es deporte donde año a año se pueden variar jugadores entre los primeros del mundo.

- ¿Cómo marcha Ecuador en la formación de nuevos talentos?

- Uno trabaja pensando en eso, la dirigencia, inevitablemente, pregunta cuándo viene otro Andrés Gómez u otro Nicolás Lapentti, pero no es tan fácil. Vamos en el camino correcto, pero ¿cuánto tiempo tomó tener un campeón de Grand Slam?, sin embargo en juveniles hemos estado cerca siempre. Raúl Viver, número uno del mundo; Nicolás Lapentti, número dos del mundo; Roberto Quiroz, top ten; Emilio Gómez, top 30, dar el paso al profesionalismo es más complicado porque hay que tomar decisiones, la primera es salir del país y vas porque buscas la competencia que acá no hay.

El próximo gran tenista ecuatoriano vendrá con sus virtudes y errores, aprendiendo de las caídas que tuvimos antes.

Andrés Gómez

- Más de 200 tenistas en el Guayaquil Bowl, donde salen las futuras estrellas del tenis sudamericano, ¿qué sensación le ha queda?

- La idea de tener a los mejores tenistas de la región en la misma ciudad es muy positivo. Han estado aquí jugadores que ya eran buenos como juveniles, el caso de Marcelo Ríos, Guga Kuerten, Mariano Zabaleta, había otros casos como Nicolás Lapentti, que comenzó a surgir en estos torneos. A ellos les da una sensación de que están en competencia y van a salir, no en vano por aquí pasaron grandes jugadores como Guillermo Coria, Nicolás Massú, Juan Martín del Potro, Santiago Giraldo, entre otros.

- ¿Sudamérica está en desventaja con Europa en la formación de tenistas?

- Creo que la mayor desventaja de Sudamérica son las distancias y eso encarece el deporte. En Europa es distinto, son otras economías, pero también a la hora de gastar te toca gastar más cuando estás allá, incluso muchos de estos jugadores pierden y no tienen que quedarse en un hotel, tomas un bus o un tren y estás durmiendo en casa y pensando en el próximo entrenamiento. Por ejemplo, si vives en Ecuador, vas a Argentina, te puede tocar escalas y un vuelo que puede ser de cinco horas en un día hasta llegar.

El Zurdo de Oro mientras se suscribe a Diario EXPRESO. Carlos Yagual

- ¿Considera que cada año que pasa se valora más el Roland Garros que obtuvo en 1990 por lo difícil que es conseguir un título de Grand Slam?

- No creo que cada año. Es igual de duro que hace 30 años, ganar un torneo al mejor de cinco sets en dos semanas jugando siete partidos con los mejores del mundo es algo que no se da con un golpe de suerte, se tienen que alinear muchas cosas para lograrlo. Lo que pasa es que si bien es cierto de Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer que han ganado arriba de 50 torneos, en esa época hablábamos de los seis de Björn y se pensaba que era imposible de ser pasado, resulta que ya hay ganadores de seis torneos en los cuatro Grand Slam, eso es posible porque seguimos a esos tres, pero también pensamos en los 1.000 que no lo pudieron conseguir.

- ¿Por qué cree que Federer, Djokovic y Nadal llevan más de 50 títulos de Grand Slam y la generación anterior que usted compartió con Jimmy Connors, John McEnroe y Björn Borg poco menos de 30, ¿por qué cree que se da esto?

- El Abierto de Australia desde el año 75 hasta el 88 no congregaba a toda la élite del tenis mundial, solo a algunos, por ejemplo Connors no jugó nunca, Borg solo una vez, McEnroe una vez finales de los 80, era difícil jugar en Australia por la época, tenías que jugar entre Navidad y Año Nuevo, los premios eran menores que otros torneos y el transporte hasta Australia era largo, ahora hay más vuelos directos, había que invertir mucho para ir allá y se transformó en un torneo Grand Slam de australianos.

- ¿Cómo analiza el cambio que hubo en el sistema de la Copa Davis a jugar la final en una sola sede?

- No me gustó porque no tuvimos oportunidad de verla. Antes podíamos ver los cruces a distintas horas, lo que se veía es mucho estadio vacío (en la sede España), una serie Argentina - Chile en uno de esos países seguro era con estadio lleno. Para mí sí necesitaba cambios, pero se hicieron demasiado rápido y le quitaron ese sabor que tenía la Davis de jugar dentro como fuera de casa.

- Su hijo Emilio estuvo en la qualy del Abierto de Australia, ¿qué le contó de los problemas que han generado los incendios allá?

- No es fácil estar haciendo algo con algo tan trágico de por medio, habrá un daño permanente que llevar largo tiempo revertirlo.

- Se habla de suspender ese torneo, ¿cree que se llegue a esto?

- Australia es un país de primer mundo, pero estoy seguro de que si se llega al límite que no se pueda jugar, harán lo que tengan que hacer.